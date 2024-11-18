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При атаках дронов ВСУ на белгородские села пострадали два человека - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:18 18.11.2024 (обновлено: 17:30 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/vsu-1984433594.html
При атаках дронов ВСУ на белгородские села пострадали два человека
При атаках дронов ВСУ на белгородские села пострадали два человека - РИА Новости, 18.11.2024
При атаках дронов ВСУ на белгородские села пострадали два человека
Два человека ранены при атаках украинских дронов на автомобили в селе Никольское и поселке Красная Яруга Белгородской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:18
2024-11-18T17:30
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Два человека ранены при атаках украинских дронов на автомобили в селе Никольское и поселке Красная Яруга Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Никольское Белгородского района БПЛА атаковал ГАЗель. В результате атаки ранен мужчина. Бойцы отряда "БАРС" оперативно доставили его в местную амбулаторию, где врачи диагностировали у мужчины слепые осколочные ранения голени и стопы. Для продолжения лечения его направят в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в районе посёлка Красная Яруга FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. В результате ранен водитель. Медицинскую помощь оказали на месте, автомобиль полностью уничтожен огнём."В селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки БПЛА посечена кровля и выбито остекление коммерческого объекта. В Шебекинском муниципальном округе в селе Вознесеновка вследствие детонации дрона на парковке предприятия посечён кузов грузового автомобиля. В селе Нежеголь в результате атаки беспилотника выбиты окна в частном домовладении", - уточнил глава региона.
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков
При атаках дронов ВСУ на белгородские села пострадали два человека

Гладков: дроны ВСУ атаковали два села в Белгородской области, двое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Два человека ранены при атаках украинских дронов на автомобили в селе Никольское и поселке Красная Яруга Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Никольское Белгородского района БПЛА атаковал ГАЗель. В результате атаки ранен мужчина. Бойцы отряда "БАРС" оперативно доставили его в местную амбулаторию, где врачи диагностировали у мужчины слепые осколочные ранения голени и стопы. Для продолжения лечения его направят в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в районе посёлка Красная Яруга FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. В результате ранен водитель. Медицинскую помощь оказали на месте, автомобиль полностью уничтожен огнём.
"В селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки БПЛА посечена кровля и выбито остекление коммерческого объекта. В Шебекинском муниципальном округе в селе Вознесеновка вследствие детонации дрона на парковке предприятия посечён кузов грузового автомобиля. В селе Нежеголь в результате атаки беспилотника выбиты окна в частном домовладении", - уточнил глава региона.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Гладков поручил начать выплаты пострадавшим белгородцам
Вчера, 14:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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