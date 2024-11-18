https://ria.ru/20241118/vsu-1984433594.html

При атаках дронов ВСУ на белгородские села пострадали два человека

При атаках дронов ВСУ на белгородские села пострадали два человека - РИА Новости, 18.11.2024

При атаках дронов ВСУ на белгородские села пострадали два человека

Два человека ранены при атаках украинских дронов на автомобили в селе Никольское и поселке Красная Яруга Белгородской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T17:18

2024-11-18T17:18

2024-11-18T17:30

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Два человека ранены при атаках украинских дронов на автомобили в селе Никольское и поселке Красная Яруга Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Никольское Белгородского района БПЛА атаковал ГАЗель. В результате атаки ранен мужчина. Бойцы отряда "БАРС" оперативно доставили его в местную амбулаторию, где врачи диагностировали у мужчины слепые осколочные ранения голени и стопы. Для продолжения лечения его направят в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в районе посёлка Красная Яруга FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. В результате ранен водитель. Медицинскую помощь оказали на месте, автомобиль полностью уничтожен огнём."В селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки БПЛА посечена кровля и выбито остекление коммерческого объекта. В Шебекинском муниципальном округе в селе Вознесеновка вследствие детонации дрона на парковке предприятия посечён кузов грузового автомобиля. В селе Нежеголь в результате атаки беспилотника выбиты окна в частном домовладении", - уточнил глава региона.

https://ria.ru/20241118/gladkov-1984392136.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков