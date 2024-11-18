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Боец "Ахмата" рассказал об отступлении ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.11.2024
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07:40 18.11.2024 (обновлено: 10:15 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/vsu-1984319411.html
Боец "Ахмата" рассказал об отступлении ВСУ в Курской области
Боец "Ахмата" рассказал об отступлении ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.11.2024
Боец "Ахмата" рассказал об отступлении ВСУ в Курской области
Украинские войска бросают иностранную технику, отступая в Курской области, рассказал РИА Новости боец "Гостуха" из отряда командира с позывным Каштан спецназа... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T07:40
2024-11-18T10:15
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 ноя — РИА Новости. Украинские войска бросают иностранную технику, отступая в Курской области, рассказал РИА Новости боец "Гостуха" из отряда командира с позывным Каштан спецназа "Ахмат". Бойцы "Ахмата", продвигающиеся в Курской области, показали агентству оставленные украинские позиции, брошенную ВСУ иностранную технику и боеприпасы, в том числе британский бронетранспортер. "На ходу вроде бы (бросали технику. — Прим. ред.). Они, убегая, перевернулись. &lt;...&gt; Экипаж убежал", — рассказал "Гостуха". Он уточнил, что во время наступления бойцов "Ахмата" на этом участке, украинские военнослужащие оставили также американскую БМП "Брэдли" и ряд другой техники с боеприпасами. "Навсегда тут много осталось (противника на данном участке. — Прим. ред.), пленных тоже много было", — добавил "Гостуха". По его словам, несмотря на то что ВСУ под напором пришлось отступить с ряда участков, они продолжают оказывать сопротивление, приказ на отход им не дают. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241117/minoborony-1984274753.html
https://ria.ru/20241117/kurskaya_oblast-1984269350.html
https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984187966.html
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курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Боец "Ахмата" рассказал об отступлении ВСУ в Курской области

Боец "Гостуха": ВСУ бросают иностранную технику, отступая в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области
Военнослужащий батальонной тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 ноя — РИА Новости. Украинские войска бросают иностранную технику, отступая в Курской области, рассказал РИА Новости боец "Гостуха" из отряда командира с позывным Каштан спецназа "Ахмат".
Бойцы "Ахмата", продвигающиеся в Курской области, показали агентству оставленные украинские позиции, брошенную ВСУ иностранную технику и боеприпасы, в том числе британский бронетранспортер.
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"На ходу вроде бы (бросали технику. — Прим. ред.). Они, убегая, перевернулись. <...> Экипаж убежал", — рассказал "Гостуха".
Он уточнил, что во время наступления бойцов "Ахмата" на этом участке, украинские военнослужащие оставили также американскую БМП "Брэдли" и ряд другой техники с боеприпасами.
"Навсегда тут много осталось (противника на данном участке. — Прим. ред.), пленных тоже много было", — добавил "Гостуха".
Военнослужащий батальонной тактической группы под командованием Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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По его словам, несмотря на то что ВСУ под напором пришлось отступить с ряда участков, они продолжают оказывать сопротивление, приказ на отход им не дают.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Военнослужащий батальонной тактической группы под командованием Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
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