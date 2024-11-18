https://ria.ru/20241118/vsu-1984308320.html

Снайпер рассказал о бегстве ВСУ с позиций на Херсонском направлении

Снайпер рассказал о бегстве ВСУ с позиций на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.11.2024

Снайпер рассказал о бегстве ВСУ с позиций на Херсонском направлении

Бойцы ВСУ, столкнувшись с военнослужащими подразделений специального назначения российской группировки войск "Днепр", бросили натовское вооружение, в частности, РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T03:34

2024-11-18T03:34

2024-11-18T03:36

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg

ГЕНИЧЕСК, 18 ноя - РИА Новости. Бойцы ВСУ, столкнувшись с военнослужащими подразделений специального назначения российской группировки войск "Днепр", бросили натовское вооружение, в частности, американские винтовки М-16, и бежали с позиций на херсонском направлении, сообщил РИА Новости снайпер с позывным "Панда". "(Обстановка - ред.) напряженная, но терпимая. Зашли на позиции противника и увидели брошенное оружие натовского образца. Винтовки М-16, гранаты. Были, да, и иностранные гранаты", - рассказал агентству снайпер. По его словам, украинские военнослужащие бежали со своих позиций при приближении российского войскового спецназа.

https://ria.ru/20241118/filippo-1984307794.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины