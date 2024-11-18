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Снайпер рассказал о бегстве ВСУ с позиций на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:34 18.11.2024 (обновлено: 03:36 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/vsu-1984308320.html
Снайпер рассказал о бегстве ВСУ с позиций на Херсонском направлении
Снайпер рассказал о бегстве ВСУ с позиций на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.11.2024
Снайпер рассказал о бегстве ВСУ с позиций на Херсонском направлении
Бойцы ВСУ, столкнувшись с военнослужащими подразделений специального назначения российской группировки войск "Днепр", бросили натовское вооружение, в частности, РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T03:34
2024-11-18T03:36
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 18 ноя - РИА Новости. Бойцы ВСУ, столкнувшись с военнослужащими подразделений специального назначения российской группировки войск "Днепр", бросили натовское вооружение, в частности, американские винтовки М-16, и бежали с позиций на херсонском направлении, сообщил РИА Новости снайпер с позывным "Панда". "(Обстановка - ред.) напряженная, но терпимая. Зашли на позиции противника и увидели брошенное оружие натовского образца. Винтовки М-16, гранаты. Были, да, и иностранные гранаты", - рассказал агентству снайпер. По его словам, украинские военнослужащие бежали со своих позиций при приближении российского войскового спецназа.
https://ria.ru/20241118/filippo-1984307794.html
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Снайпер рассказал о бегстве ВСУ с позиций на Херсонском направлении

Снайпер "Панда": солдаты ВСУ на Херсонском направлении побежали от спецназа РФ

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 18 ноя - РИА Новости. Бойцы ВСУ, столкнувшись с военнослужащими подразделений специального назначения российской группировки войск "Днепр", бросили натовское вооружение, в частности, американские винтовки М-16, и бежали с позиций на херсонском направлении, сообщил РИА Новости снайпер с позывным "Панда".
"(Обстановка - ред.) напряженная, но терпимая. Зашли на позиции противника и увидели брошенное оружие натовского образца. Винтовки М-16, гранаты. Были, да, и иностранные гранаты", - рассказал агентству снайпер.
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По его словам, украинские военнослужащие бежали со своих позиций при приближении российского войскового спецназа.
 
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