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Снайпер рассказал о бегстве ВСУ с позиций на Херсонском направлении
Снайпер рассказал о бегстве ВСУ с позиций на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.11.2024
Снайпер рассказал о бегстве ВСУ с позиций на Херсонском направлении
Бойцы ВСУ, столкнувшись с военнослужащими подразделений специального назначения российской группировки войск "Днепр", бросили натовское вооружение, в частности, РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T03:34
2024-11-18T03:34
2024-11-18T03:36
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ГЕНИЧЕСК, 18 ноя - РИА Новости. Бойцы ВСУ, столкнувшись с военнослужащими подразделений специального назначения российской группировки войск "Днепр", бросили натовское вооружение, в частности, американские винтовки М-16, и бежали с позиций на херсонском направлении, сообщил РИА Новости снайпер с позывным "Панда". "(Обстановка - ред.) напряженная, но терпимая. Зашли на позиции противника и увидели брошенное оружие натовского образца. Винтовки М-16, гранаты. Были, да, и иностранные гранаты", - рассказал агентству снайпер. По его словам, украинские военнослужащие бежали со своих позиций при приближении российского войскового спецназа.
https://ria.ru/20241118/filippo-1984307794.html
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Снайпер рассказал о бегстве ВСУ с позиций на Херсонском направлении
Снайпер "Панда": солдаты ВСУ на Херсонском направлении побежали от спецназа РФ
ГЕНИЧЕСК, 18 ноя - РИА Новости. Бойцы ВСУ, столкнувшись с военнослужащими подразделений специального назначения российской группировки войск "Днепр", бросили натовское вооружение, в частности, американские винтовки М-16, и бежали с позиций на херсонском направлении, сообщил РИА Новости снайпер с позывным "Панда".
"(Обстановка - ред.) напряженная, но терпимая. Зашли на позиции противника и увидели брошенное оружие натовского образца. Винтовки М-16, гранаты. Были, да, и иностранные гранаты", - рассказал агентству снайпер.
По его словам, украинские военнослужащие бежали со своих позиций при приближении российского войскового спецназа.