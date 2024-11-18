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"За два месяца": в США предупредили о глобальной катастрофе - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 18.11.2024 (обновлено: 11:19 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/voyna-1984342162.html
"За два месяца": в США предупредили о глобальной катастрофе
"За два месяца": в США предупредили о глобальной катастрофе - РИА Новости, 18.11.2024
"За два месяца": в США предупредили о глобальной катастрофе
Президент США Джо Байден может начать третью мировую войну перед тем, как покинет свой пост, заявил бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано в... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T10:30
2024-11-18T11:19
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден может начать третью мировую войну перед тем, как покинет свой пост, заявил бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано в соцсети X.Так он отреагировал на новость о том, что США разрешили Киеву наносить удары по территории России ракетами ATACMS."Байден рискует развязать третью мировую войну за два месяца до своего ухода из Белого дома!" — предупредил Наполитано.Он призвал помнить о том, что такие удары представляют собой "красную линию" для России и будут означать прямое участие НАТО в конфликте.Ранее Владимир Путин заявлял, что страны Запада думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.В воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь российской территории, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что принятие Западом решения о таком уровне эскалации может привести к полной утрате остатками Украины своей государственности.
https://ria.ru/20241118/zelenskiy-1984327828.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США, НАТО, Совет Федерации РФ
"За два месяца": в США предупредили о глобальной катастрофе

Экс-судья Наполитано: Байден может начать третью мировую в течение двух месяцев

© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Запуск ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден может начать третью мировую войну перед тем, как покинет свой пост, заявил бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано в соцсети X.
Так он отреагировал на новость о том, что США разрешили Киеву наносить удары по территории России ракетами ATACMS.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Зеленского предупредили после разрешения США бить вглубь России
Вчера, 09:24
"Байден рискует развязать третью мировую войну за два месяца до своего ухода из Белого дома!" — предупредил Наполитано.
Он призвал помнить о том, что такие удары представляют собой "красную линию" для России и будут означать прямое участие НАТО в конфликте.
Ранее Владимир Путин заявлял, что страны Запада думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
В воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь российской территории, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что принятие Западом решения о таком уровне эскалации может привести к полной утрате остатками Украины своей государственности.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
"На кону выживание": в США заявили о начале прямого конфликта с Россией
Вчера, 08:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДжо БайденВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВооруженные силы СШАНАТОСовет Федерации РФ
 
 
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