https://ria.ru/20241118/voyna-1984342162.html

"За два месяца": в США предупредили о глобальной катастрофе

"За два месяца": в США предупредили о глобальной катастрофе - РИА Новости, 18.11.2024

"За два месяца": в США предупредили о глобальной катастрофе

Президент США Джо Байден может начать третью мировую войну перед тем, как покинет свой пост, заявил бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано в... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T10:30

2024-11-18T10:30

2024-11-18T11:19

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден может начать третью мировую войну перед тем, как покинет свой пост, заявил бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано в соцсети X.Так он отреагировал на новость о том, что США разрешили Киеву наносить удары по территории России ракетами ATACMS."Байден рискует развязать третью мировую войну за два месяца до своего ухода из Белого дома!" — предупредил Наполитано.Он призвал помнить о том, что такие удары представляют собой "красную линию" для России и будут означать прямое участие НАТО в конфликте.Ранее Владимир Путин заявлял, что страны Запада думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.В воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь российской территории, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что принятие Западом решения о таком уровне эскалации может привести к полной утрате остатками Украины своей государственности.

https://ria.ru/20241118/zelenskiy-1984327828.html

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