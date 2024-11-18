https://ria.ru/20241118/vov-1984396335.html

Смоленская делегация почтила память погибших в ВОВ в Беларуси

Смоленская делегация почтила память погибших в ВОВ в Беларуси - РИА Новости, 18.11.2024

Смоленская делегация почтила память погибших в ВОВ в Беларуси

Делегация Смоленской области перед началом рабочей программы в Беларуси почтила память погибших в Великой Отечественной войне, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T14:19

2024-11-18T14:19

2024-11-18T14:19

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Делегация Смоленской области перед началом рабочей программы в Беларуси почтила память погибших в Великой Отечественной войне, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Анохин. "Возложили венок к монументу Победы и цветы на мемориальную плиту у Вечного огня. Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Владимирович Путин, Беларусь – это ближайший союзник России. Вместе с братским белорусским народом сегодня мы защищаем наши общие национальные интересы и традиционные ценности", - написал глава региона. Он добавил, что российско-белорусское единство – залог побед в борьбе с фальсификациями истории Великой Отечественной и Второй мировой войны. "Только так мы сможем передать правду и память об их трагических и героических уроках детям и молодежи", - резюмировал губернатор.

https://ria.ru/20241118/torgovlya-1984385528.html

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василий анохин