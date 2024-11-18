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Смоленская делегация почтила память погибших в ВОВ в Беларуси
Смоленская делегация почтила память погибших в ВОВ в Беларуси - РИА Новости, 18.11.2024
Смоленская делегация почтила память погибших в ВОВ в Беларуси
Делегация Смоленской области перед началом рабочей программы в Беларуси почтила память погибших в Великой Отечественной войне, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T14:19
2024-11-18T14:19
2024-11-18T14:19
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Делегация Смоленской области перед началом рабочей программы в Беларуси почтила память погибших в Великой Отечественной войне, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Анохин. "Возложили венок к монументу Победы и цветы на мемориальную плиту у Вечного огня. Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Владимирович Путин, Беларусь – это ближайший союзник России. Вместе с братским белорусским народом сегодня мы защищаем наши общие национальные интересы и традиционные ценности", - написал глава региона. Он добавил, что российско-белорусское единство – залог побед в борьбе с фальсификациями истории Великой Отечественной и Второй мировой войны. "Только так мы сможем передать правду и память об их трагических и героических уроках детям и молодежи", - резюмировал губернатор.
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василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Делегация Смоленской области перед началом рабочей программы в Беларуси почтила память погибших в Великой Отечественной войне, сообщил в своем телеграм-канале
губернатор Василий Анохин.
"Возложили венок к монументу Победы и цветы на мемориальную плиту у Вечного огня. Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Владимирович Путин, Беларусь – это ближайший союзник России. Вместе с братским белорусским народом сегодня мы защищаем наши общие национальные интересы и традиционные ценности", - написал глава региона.
Он добавил, что российско-белорусское единство – залог побед в борьбе с фальсификациями истории Великой Отечественной и Второй мировой войны.
"Только так мы сможем передать правду и память об их трагических и героических уроках детям и молодежи", - резюмировал губернатор.