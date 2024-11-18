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Володин рассказал о последствиях решения Байдена по Украине - РИА Новости, 18.11.2024
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16:40 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/volodin-1984425290.html
Володин рассказал о последствиях решения Байдена по Украине
Володин рассказал о последствиях решения Байдена по Украине - РИА Новости, 18.11.2024
Володин рассказал о последствиях решения Байдена по Украине
Разрешение президента США Джо Байдена Украине использовать американские ракеты дальнего поражения для ударов по территории России может окончательно разрушит... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:40
2024-11-18T16:40
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сша
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вячеслав володин
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Разрешение президента США Джо Байдена Украине использовать американские ракеты дальнего поражения для ударов по территории России может окончательно разрушит отношения РФ и США, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Что касается применения оружия, о котором идёт речь, - оно и так уже используется. Расширение его применения, конечно, может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет... И окончательно разрушит российско-американские отношения", - написал он в своем Telegram-канале. Володин также отметил, что если США разрешит Украине наносить удары вглубь РФ ракетами США, то Россия вынуждена будет ответить. "Как - это вопрос к министерству обороны. Но ясно, что ответ будет", - добавил Володин. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241117/slutskiy-1984293369.html
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россия, сша, украина, вячеслав володин, джо байден, владимир путин, госдума рф, нато, в мире
Россия, США, Украина, Вячеслав Володин, Джо Байден, Владимир Путин, Госдума РФ, НАТО, В мире
Володин рассказал о последствиях решения Байдена по Украине

Володин: разрешение бить по России может разрушить отношения Москвы и Вашингтона

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Разрешение президента США Джо Байдена Украине использовать американские ракеты дальнего поражения для ударов по территории России может окончательно разрушит отношения РФ и США, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Что касается применения оружия, о котором идёт речь, - оно и так уже используется. Расширение его применения, конечно, может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет... И окончательно разрушит российско-американские отношения", - написал он в своем Telegram-канале.
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17 ноября, 22:28
Володин также отметил, что если США разрешит Украине наносить удары вглубь РФ ракетами США, то Россия вынуждена будет ответить.
"Как - это вопрос к министерству обороны. Но ясно, что ответ будет", - добавил Володин.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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Песков: Путин сформулировал позицию о решениях по дальнобойным ударам
Вчера, 12:26
 
РоссияСШАУкраинаВячеслав ВолодинДжо БайденВладимир ПутинГосдума РФНАТОВ мире
 
 
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