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Володин прокомментировал разрешение США на удары ATACMS вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
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16:21 18.11.2024 (обновлено: 21:27 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/volodin-1984420053.html
Володин прокомментировал разрешение США на удары ATACMS вглубь России
Володин прокомментировал разрешение США на удары ATACMS вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
Володин прокомментировал разрешение США на удары ATACMS вглубь России
Разрешение Киеву на удары вглубь РФ ситуацию на поле боя не поменяет, а только усугубит судьбу Украины, в качестве ответа не исключено использование новых... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:21
2024-11-18T21:27
россия
сша
вячеслав володин
джо байден
госдума рф
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Разрешение Киеву на удары вглубь РФ ситуацию на поле боя не поменяет, а только усугубит судьбу Украины, в качестве ответа не исключено использование новых систем вооружения, которые РФ еще не применяла, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале."Что касается применения оружия, о котором идёт речь, — оно и так уже используется. Расширение его применения, конечно, может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет... А только усугубит судьбу Украины и её будущее", - написал Володин.По его словам, в качестве ответа не исключено использование новых систем вооружения, которые Россия по территории Украины не применяла.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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россия, сша, вячеслав володин, джо байден, госдума рф, украина, вооруженные силы украины, atacms, в мире
Россия, США, Вячеслав Володин, Джо Байден, Госдума РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, ATACMS, В мире
Володин прокомментировал разрешение США на удары ATACMS вглубь России

Володин: решение Байдена по ATACMS только усугубит судьбу Украины

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Разрешение Киеву на удары вглубь РФ ситуацию на поле боя не поменяет, а только усугубит судьбу Украины, в качестве ответа не исключено использование новых систем вооружения, которые РФ еще не применяла, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
"Что касается применения оружия, о котором идёт речь, — оно и так уже используется. Расширение его применения, конечно, может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет... А только усугубит судьбу Украины и её будущее", - написал Володин.
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По его словам, в качестве ответа не исключено использование новых систем вооружения, которые Россия по территории Украины не применяла.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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РоссияСШАВячеслав ВолодинДжо БайденГосдума РФУкраинаВооруженные силы УкраиныATACMSВ мире
 
 
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