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Вино "Тонкая красная линия" изъяли из продажи после критики Мединского - РИА Новости, 18.11.2024
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22:59 18.11.2024 (обновлено: 23:18 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/vino-1984483105.html
Вино "Тонкая красная линия" изъяли из продажи после критики Мединского
Вино "Тонкая красная линия" изъяли из продажи после критики Мединского - РИА Новости, 18.11.2024
Вино "Тонкая красная линия" изъяли из продажи после критики Мединского
Российская винодельческая компания "Золотая балка" изъяла вино с этикеткой "Тонкая красная линия", об этом говорится в полученном РИА Новости комментарии... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T22:59
2024-11-18T23:18
россия
балаклава
владимир мединский
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Российская винодельческая компания "Золотая балка" изъяла вино с этикеткой "Тонкая красная линия", об этом говорится в полученном РИА Новости комментарии руководства."По досадному недосмотру нашего маркетингового отдела это вино вышло в продажу. Как только руководство винодельни обнаружило эту ошибку, вино было полностью изъято из продажи", — сообщили агентству.В письме также отмечается, что все виновные в этой ситуации наказаны, а торговые сети и дистрибьюторы предупреждены.Ранее помощник президента России Владимир Мединский подверг критике описание происхождения этого вина на этикетке продукции винзавода. Как цитировал Мединский, на этикетке вина указывалось, что 25 октября 1854 года, в разгар Балаклавского сражения Крымской войны, "британцы узкой шеренгой выступили против многочисленных сил противника", а "крылатая фраза The thin red line стала символом надежды и воли к жизни". Он отмечал, что в этой трактовке противник — русские войска, воевавшие со вторгшимися в Крым британцами. Он также добавлял, что на самом деле атаковавшие линию шотландцев казаки под Балаклавой каким-то чудом для них развернулись, и они остались живы. По сути, отметил он, боя c "линией" и не было. Мединский назвал появление такой надписи итогом "либерального исторического образования" в российских школах до недавнего времени.
https://ria.ru/20241110/rossiya-1982852299.html
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россия, балаклава, владимир мединский, общество
Россия, Балаклава, Владимир Мединский, Общество
Вино "Тонкая красная линия" изъяли из продажи после критики Мединского

Крымское вино "Тонкая красная линия" изъяли из продажи после критики Мединского

© Фото : Unsplash/Ira PavlyukovichБутылка вина со штопором
Бутылка вина со штопором - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : Unsplash/Ira Pavlyukovich
Бутылка вина со штопором. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Российская винодельческая компания "Золотая балка" изъяла вино с этикеткой "Тонкая красная линия", об этом говорится в полученном РИА Новости комментарии руководства.
«
"По досадному недосмотру нашего маркетингового отдела это вино вышло в продажу. Как только руководство винодельни обнаружило эту ошибку, вино было полностью изъято из продажи", — сообщили агентству.
В письме также отмечается, что все виновные в этой ситуации наказаны, а торговые сети и дистрибьюторы предупреждены.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский подверг критике описание происхождения этого вина на этикетке продукции винзавода. Как цитировал Мединский, на этикетке вина указывалось, что 25 октября 1854 года, в разгар Балаклавского сражения Крымской войны, "британцы узкой шеренгой выступили против многочисленных сил противника", а "крылатая фраза The thin red line стала символом надежды и воли к жизни". Он отмечал, что в этой трактовке противник — русские войска, воевавшие со вторгшимися в Крым британцами. Он также добавлял, что на самом деле атаковавшие линию шотландцев казаки под Балаклавой каким-то чудом для них развернулись, и они остались живы. По сути, отметил он, боя c "линией" и не было. Мединский назвал появление такой надписи итогом "либерального исторического образования" в российских школах до недавнего времени.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
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