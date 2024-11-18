Рейтинг@Mail.ru
Ветераны СВО из Удмуртии стали призерами "Кубка Защитников Отечества" - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
17:18 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/veterany-1984433432.html
Ветераны СВО из Удмуртии стали призерами "Кубка Защитников Отечества"
Ветераны СВО из Удмуртии стали призерами "Кубка Защитников Отечества" - РИА Новости, 18.11.2024
Ветераны СВО из Удмуртии стали призерами "Кубка Защитников Отечества"
Удмуртские ветераны спецоперации стали бронзовыми призерами первенства "Кубка Защитников Отечества", сообщила пресс-служба главы Удмуртии. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:18
2024-11-18T17:18
удмуртская республика
донецкая народная республика
уфа
сергей сокол
александр бречалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984432318_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3ad256cf5d986f6845f5276076dd143f.jpg
УФА, 18 ноя - РИА Новости. Удмуртские ветераны спецоперации стали бронзовыми призерами первенства "Кубка Защитников Отечества", сообщила пресс-служба главы Удмуртии. В пресс-службе рассказали, что закрытие финального первенства "Кубок Защитников Отечества" состоялось 16 ноября на федеральной территории Сириус. В спортивном мероприятии приняли участие более 200 ветеранов специальной военной операции из 62 регионов страны – победители соревнований, которые проходили в течение года. Удмуртию представляла команда-победитель межрегионального этапа соревнований в дисциплине "волейбол сидя". По данным пресс-службы руководителя республики, ветераны СВО соревновались в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, волейболе сидя, пауэрлифтинге и армрестлинге. Соревнования организовал фонд "Защитники Отечества" при поддержке Паралимпийского комитета России и Министерства спорта России. "Первый Всероссийский "Кубок Защитников Отечества" стал значимой частью всероссийского календаря соревнований и ярким событием в отечественном паралимпийском движении. Его соревнования были эмоциональными и по уровню соперничества, конкуренции и накала не уступали крупным соревнованиям паралимпийцев. Поздравляю всех участников, особенно победителей и призеров. Уверен, что с ними мы еще не раз встретимся на спортивных фестивалях, соревнованиях и тренировочных сборах, а лучших увидим в составах региональных и национальных сборных на крупнейших всероссийских и международных стартах", – приводятся слова президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова. По итогам проведения финальных состязаний "Кубка Защитников Отечества" удмуртские ребята заняли третье место в волейболе сидя. Призерами стали Виктор Дударев, Игорь Коренев, Алексей Болотов, Кирилл Булдаков, Максим Суфияров, Никита Кедрин, Сергей Соколов, Дмитрий Лепихин, Рашид Хатбуллин, уточняет пресс-служба. "За кубок боролись 10 команд. Конечно, все приехали за победой! Для нас это первый опыт Всероссийских соревнований, и результат очень хороший, ведь мы уступили только сильнейшим командам, признанным чемпионам - команде ДНР и Бурятии. Что ж, есть к чему стремиться",- цитирует пресс-служба тренера и игрока команды из Удмуртии Дмитрия Лепихина. В пресс-службе руководителя республики отметили, что в октябре на межрегиональном турнире в Уфе глава Удмуртии Александр Бречалов встретился со спортсменами из региона. Вместе они обсудили, как привлечь еще больше участников СВО к занятиям спортом. Глава республики поручил обеспечить ребят комфортным автобусом для выездов на соревнования, решить вопрос по единому месту для тренировок. Также для команды была сшита единая форма с символикой республики. "А 1 декабря в Удмуртии пройдет республиканский "Турнир Героев". Чтобы присоединиться к спортивной команде "Защитников Отечества", обращайтесь к своему социальному координатору. Напомним, фонд был создан по поручению президента России Владимира Путина для сопровождения и оказания поддержки ветеранам СВО и членам семей героев. В Удмуртии филиал фонда работает с 1 июня 2023 года", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240731/orden-1963298660.html
https://ria.ru/20241018/brechalov-1978801567.html
https://ria.ru/20240922/udmurtiya-1974067838.html
донецкая народная республика
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984432318_117:0:1538:1066_1920x0_80_0_0_5890ce94f48872369628dab8299ab995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, уфа, сергей сокол, александр бречалов
Удмуртская Республика, Донецкая Народная Республика, Уфа, Сергей Сокол, Александр Бречалов

Ветераны СВО из Удмуртии стали призерами "Кубка Защитников Отечества"

© Фото : Паралимпийский комитет РоссииВ Сириусе завершился Всероссийский "Кубок защитников Отечества" для ветеранов СВО
В Сириусе завершился Всероссийский Кубок защитников Отечества для ветеранов СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : Паралимпийский комитет России
В Сириусе завершился Всероссийский "Кубок защитников Отечества" для ветеранов СВО
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 18 ноя - РИА Новости. Удмуртские ветераны спецоперации стали бронзовыми призерами первенства "Кубка Защитников Отечества", сообщила пресс-служба главы Удмуртии.
В пресс-службе рассказали, что закрытие финального первенства "Кубок Защитников Отечества" состоялось 16 ноября на федеральной территории Сириус. В спортивном мероприятии приняли участие более 200 ветеранов специальной военной операции из 62 регионов страны – победители соревнований, которые проходили в течение года. Удмуртию представляла команда-победитель межрегионального этапа соревнований в дисциплине "волейбол сидя".
Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил орден Почета двукратной олимпийской чемпионке, лыжнице Тамаре Тихоновой - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Бречалов вручил орден Почета олимпийской чемпионке, лыжнице Тихоновой
31 июля, 20:25
По данным пресс-службы руководителя республики, ветераны СВО соревновались в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, волейболе сидя, пауэрлифтинге и армрестлинге. Соревнования организовал фонд "Защитники Отечества" при поддержке Паралимпийского комитета России и Министерства спорта России.
"Первый Всероссийский "Кубок Защитников Отечества" стал значимой частью всероссийского календаря соревнований и ярким событием в отечественном паралимпийском движении. Его соревнования были эмоциональными и по уровню соперничества, конкуренции и накала не уступали крупным соревнованиям паралимпийцев. Поздравляю всех участников, особенно победителей и призеров. Уверен, что с ними мы еще не раз встретимся на спортивных фестивалях, соревнованиях и тренировочных сборах, а лучших увидим в составах региональных и национальных сборных на крупнейших всероссийских и международных стартах", – приводятся слова президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова.
По итогам проведения финальных состязаний "Кубка Защитников Отечества" удмуртские ребята заняли третье место в волейболе сидя. Призерами стали Виктор Дударев, Игорь Коренев, Алексей Болотов, Кирилл Булдаков, Максим Суфияров, Никита Кедрин, Сергей Соколов, Дмитрий Лепихин, Рашид Хатбуллин, уточняет пресс-служба.
Глава Удмуртии Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Бречалов встретился со спортсменами – ветеранами СВО из Удмуртии
18 октября, 17:48
"За кубок боролись 10 команд. Конечно, все приехали за победой! Для нас это первый опыт Всероссийских соревнований, и результат очень хороший, ведь мы уступили только сильнейшим командам, признанным чемпионам - команде ДНР и Бурятии. Что ж, есть к чему стремиться",- цитирует пресс-служба тренера и игрока команды из Удмуртии Дмитрия Лепихина.
В пресс-службе руководителя республики отметили, что в октябре на межрегиональном турнире в Уфе глава Удмуртии Александр Бречалов встретился со спортсменами из региона. Вместе они обсудили, как привлечь еще больше участников СВО к занятиям спортом. Глава республики поручил обеспечить ребят комфортным автобусом для выездов на соревнования, решить вопрос по единому месту для тренировок. Также для команды была сшита единая форма с символикой республики.
"А 1 декабря в Удмуртии пройдет республиканский "Турнир Героев". Чтобы присоединиться к спортивной команде "Защитников Отечества", обращайтесь к своему социальному координатору. Напомним, фонд был создан по поручению президента России Владимира Путина для сопровождения и оказания поддержки ветеранам СВО и членам семей героев. В Удмуртии филиал фонда работает с 1 июня 2023 года", - добавили в пресс-службе.
Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил победителей и призеров смотра-конкурса Равняемся на героев и военно-патриотической спартакиады Гвардия в Ижевске - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Бречалов наградил победителей и призеров спартакиады "Гвардия"
22 сентября, 09:51
 
Удмуртская РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУфаСергей СоколАлександр Бречалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала