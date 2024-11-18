https://ria.ru/20241118/veterany-1984433432.html

Ветераны СВО из Удмуртии стали призерами "Кубка Защитников Отечества"

Ветераны СВО из Удмуртии стали призерами "Кубка Защитников Отечества" - РИА Новости, 18.11.2024

Ветераны СВО из Удмуртии стали призерами "Кубка Защитников Отечества"

Удмуртские ветераны спецоперации стали бронзовыми призерами первенства "Кубка Защитников Отечества", сообщила пресс-служба главы Удмуртии. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T17:18

2024-11-18T17:18

2024-11-18T17:18

удмуртская республика

донецкая народная республика

уфа

сергей сокол

александр бречалов

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УФА, 18 ноя - РИА Новости. Удмуртские ветераны спецоперации стали бронзовыми призерами первенства "Кубка Защитников Отечества", сообщила пресс-служба главы Удмуртии. В пресс-службе рассказали, что закрытие финального первенства "Кубок Защитников Отечества" состоялось 16 ноября на федеральной территории Сириус. В спортивном мероприятии приняли участие более 200 ветеранов специальной военной операции из 62 регионов страны – победители соревнований, которые проходили в течение года. Удмуртию представляла команда-победитель межрегионального этапа соревнований в дисциплине "волейбол сидя". По данным пресс-службы руководителя республики, ветераны СВО соревновались в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, волейболе сидя, пауэрлифтинге и армрестлинге. Соревнования организовал фонд "Защитники Отечества" при поддержке Паралимпийского комитета России и Министерства спорта России. "Первый Всероссийский "Кубок Защитников Отечества" стал значимой частью всероссийского календаря соревнований и ярким событием в отечественном паралимпийском движении. Его соревнования были эмоциональными и по уровню соперничества, конкуренции и накала не уступали крупным соревнованиям паралимпийцев. Поздравляю всех участников, особенно победителей и призеров. Уверен, что с ними мы еще не раз встретимся на спортивных фестивалях, соревнованиях и тренировочных сборах, а лучших увидим в составах региональных и национальных сборных на крупнейших всероссийских и международных стартах", – приводятся слова президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова. По итогам проведения финальных состязаний "Кубка Защитников Отечества" удмуртские ребята заняли третье место в волейболе сидя. Призерами стали Виктор Дударев, Игорь Коренев, Алексей Болотов, Кирилл Булдаков, Максим Суфияров, Никита Кедрин, Сергей Соколов, Дмитрий Лепихин, Рашид Хатбуллин, уточняет пресс-служба. "За кубок боролись 10 команд. Конечно, все приехали за победой! Для нас это первый опыт Всероссийских соревнований, и результат очень хороший, ведь мы уступили только сильнейшим командам, признанным чемпионам - команде ДНР и Бурятии. Что ж, есть к чему стремиться",- цитирует пресс-служба тренера и игрока команды из Удмуртии Дмитрия Лепихина. В пресс-службе руководителя республики отметили, что в октябре на межрегиональном турнире в Уфе глава Удмуртии Александр Бречалов встретился со спортсменами из региона. Вместе они обсудили, как привлечь еще больше участников СВО к занятиям спортом. Глава республики поручил обеспечить ребят комфортным автобусом для выездов на соревнования, решить вопрос по единому месту для тренировок. Также для команды была сшита единая форма с символикой республики. "А 1 декабря в Удмуртии пройдет республиканский "Турнир Героев". Чтобы присоединиться к спортивной команде "Защитников Отечества", обращайтесь к своему социальному координатору. Напомним, фонд был создан по поручению президента России Владимира Путина для сопровождения и оказания поддержки ветеранам СВО и членам семей героев. В Удмуртии филиал фонда работает с 1 июня 2023 года", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240731/orden-1963298660.html

https://ria.ru/20241018/brechalov-1978801567.html

https://ria.ru/20240922/udmurtiya-1974067838.html

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донецкая народная республика, уфа, сергей сокол, александр бречалов