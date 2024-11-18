https://ria.ru/20241118/ukraina-1984464848.html

"Отказываются идти". На Украине забили тревогу из-за ЧП в рядах ВСУ

"Отказываются идти". На Украине забили тревогу из-за ЧП в рядах ВСУ - РИА Новости, 18.11.2024

"Отказываются идти". На Украине забили тревогу из-за ЧП в рядах ВСУ

Украинские войска укомплектованы мобилизованными, которые не хотят идти на передовую, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T20:10

2024-11-18T20:10

2024-11-18T20:10

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украинские войска укомплектованы мобилизованными, которые не хотят идти на передовую, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka."Мобилизованные пришли с низкими морально боевыми качествами. <…> Они в принципе отказываются идти выполнять задачи", — отметил он.По словам полковника, новобранцы ВСУ в целом не хотят воевать. В результате получается, что бригады укомплектованы только по документам, но на деле многие не выполняют боевые задачи, резюмировал Стариков.Киевский режим столкнулся с серьезными проблемами при пополнении армии новобранцами. ВСУ испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить.В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241118/ukraina-1984439645.html

https://ria.ru/20241118/rossiya-1984434350.html

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в мире, украина, олег стариков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины