https://ria.ru/20241118/ukraina-1984451298.html

В Венгрии заявили об усилении российских атак на Украину

В Венгрии заявили об усилении российских атак на Украину - РИА Новости, 18.11.2024

В Венгрии заявили об усилении российских атак на Украину

Боевые действия российской армии в последнее время стали интенсивнее и заметно успешнее, а на Украине очень быстро ухудшается гуманитарная ситуация вкупе с... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T18:49

2024-11-18T18:49

2024-11-18T18:49

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украина

сша

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петер сийярто

дональд трамп

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 18 ноя - РИА Новости. Боевые действия российской армии в последнее время стали интенсивнее и заметно успешнее, а на Украине очень быстро ухудшается гуманитарная ситуация вкупе с приближением зимы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Новая реальность заключается в том, что, во-первых, в США новый президент - сторонник мира; во-вторых, российские атаки стали в прошедший период все интенсивнее и все более заметно успешнее; в-третьих, чрезвычайно быстро ухудшающаяся гуманитарная ситуация на Украине, а к тому же приближается зима", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета глав МИД стран ЕС, трансляцию которого вел телеканал М1. По его словам, "либеральный мейнстрим" в Брюсселе и Вашингтоне не готов осознать, что конфликт необходимо урегулировать как можно скорее, потому что ситуация для Украины становится все хуже. Сийярто добавил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США дает хороший шанс изменить "полностью провалившуюся стратегию" в отношении конфликта, однако Евросоюз им не пользуется. Ранее глава венгерского МИД заявлял, что Евросоюзу пора перестать повторять одни и те же клише, поскольку победа Трампа на президентских выборах в США изменила реальность.

https://ria.ru/20241118/tusk-1984303152.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, венгрия, петер сийярто, дональд трамп, евросоюз