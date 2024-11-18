Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии заявили об усилении российских атак на Украину - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984451298.html
В Венгрии заявили об усилении российских атак на Украину
В Венгрии заявили об усилении российских атак на Украину - РИА Новости, 18.11.2024
В Венгрии заявили об усилении российских атак на Украину
Боевые действия российской армии в последнее время стали интенсивнее и заметно успешнее, а на Украине очень быстро ухудшается гуманитарная ситуация вкупе с... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T18:49
2024-11-18T18:49
в мире
украина
сша
венгрия
петер сийярто
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976693970_0:101:3283:1948_1920x0_80_0_0_b9f8326ac11e3429a6bd9c81b81d5347.jpg
БУДАПЕШТ, 18 ноя - РИА Новости. Боевые действия российской армии в последнее время стали интенсивнее и заметно успешнее, а на Украине очень быстро ухудшается гуманитарная ситуация вкупе с приближением зимы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Новая реальность заключается в том, что, во-первых, в США новый президент - сторонник мира; во-вторых, российские атаки стали в прошедший период все интенсивнее и все более заметно успешнее; в-третьих, чрезвычайно быстро ухудшающаяся гуманитарная ситуация на Украине, а к тому же приближается зима", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета глав МИД стран ЕС, трансляцию которого вел телеканал М1. По его словам, "либеральный мейнстрим" в Брюсселе и Вашингтоне не готов осознать, что конфликт необходимо урегулировать как можно скорее, потому что ситуация для Украины становится все хуже. Сийярто добавил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США дает хороший шанс изменить "полностью провалившуюся стратегию" в отношении конфликта, однако Евросоюз им не пользуется. Ранее глава венгерского МИД заявлял, что Евросоюзу пора перестать повторять одни и те же клише, поскольку победа Трампа на президентских выборах в США изменила реальность.
https://ria.ru/20241118/tusk-1984303152.html
украина
сша
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976693970_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_be7136b3fd2d819bade4118bb9ffd79d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, венгрия, петер сийярто, дональд трамп, евросоюз
В мире, Украина, США, Венгрия, Петер Сийярто, Дональд Трамп, Евросоюз
В Венгрии заявили об усилении российских атак на Украину

Глава МИД Венгрии Сийярто: российские атаки стали интенсивнее и успешнее

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 18 ноя - РИА Новости. Боевые действия российской армии в последнее время стали интенсивнее и заметно успешнее, а на Украине очень быстро ухудшается гуманитарная ситуация вкупе с приближением зимы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Новая реальность заключается в том, что, во-первых, в США новый президент - сторонник мира; во-вторых, российские атаки стали в прошедший период все интенсивнее и все более заметно успешнее; в-третьих, чрезвычайно быстро ухудшающаяся гуманитарная ситуация на Украине, а к тому же приближается зима", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета глав МИД стран ЕС, трансляцию которого вел телеканал М1.
По его словам, "либеральный мейнстрим" в Брюсселе и Вашингтоне не готов осознать, что конфликт необходимо урегулировать как можно скорее, потому что ситуация для Украины становится все хуже.
Сийярто добавил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США дает хороший шанс изменить "полностью провалившуюся стратегию" в отношении конфликта, однако Евросоюз им не пользуется.
Ранее глава венгерского МИД заявлял, что Евросоюзу пора перестать повторять одни и те же клише, поскольку победа Трампа на президентских выборах в США изменила реальность.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Ближайшие несколько недель станут решающими для Украины, считает Туск
Вчера, 01:40
 
В миреУкраинаСШАВенгрияПетер СийяртоДональд ТрампЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала