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На Украине раскрыли подробности провальной операции на левом берегу Днепра - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 18.11.2024 (обновлено: 20:25 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984449676.html
На Украине раскрыли подробности провальной операции на левом берегу Днепра
На Украине раскрыли подробности провальной операции на левом берегу Днепра - РИА Новости, 18.11.2024
На Украине раскрыли подробности провальной операции на левом берегу Днепра
Украинские войска пытались высадиться на левом берегу Днепра, чтобы пойти на Крым, пишет "Украинская правда" со ссылкой на военнослужащих ВСУ. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T18:36
2024-11-18T20:25
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
великобритания
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украинские войска пытались высадиться на левом берегу Днепра, чтобы пойти на Крым, пишет "Украинская правда" со ссылкой на военнослужащих ВСУ."Конечная задача была — космос: выход на Крым. Нам говорили, что надо проломить только переднюю линию, которая проходит по ближайшим к побережью населенным пунктам. &lt;…&gt; А второго эшелона нет", — рассказал военный из 36-й бригады.Отмечается, что провалившаяся операция по высадке на левом берегу не обошлась без участия Великобритании.Ранее 18 июля украинское издание "Следствие. Инфо", ссылаясь на данные украинской полиции, сообщило, что более 780 военных ВСУ "официально пропали без вести" с октября 2023 по июнь 2024 года в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра. Эвакуировать оттуда удалось 262 погибших.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале, что в крупных потерях ВСУ в Крынках нет сенсации.
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984439645.html
https://ria.ru/20241118/spetsoperatsiya-1984415587.html
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в мире, херсонская область , великобритания, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Великобритания, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
На Украине раскрыли подробности провальной операции на левом берегу Днепра

"Украинская правда": ВСУ через левый берег Днепра надеялись пробиться к Крыму

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие полка "Днепр-1"
Украинские военнослужащие полка Днепр-1 - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие полка "Днепр-1". Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украинские войска пытались высадиться на левом берегу Днепра, чтобы пойти на Крым, пишет "Украинская правда" со ссылкой на военнослужащих ВСУ.
"Конечная задача была — космос: выход на Крым. Нам говорили, что надо проломить только переднюю линию, которая проходит по ближайшим к побережью населенным пунктам. <…> А второго эшелона нет", — рассказал военный из 36-й бригады.
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Отмечается, что провалившаяся операция по высадке на левом берегу не обошлась без участия Великобритании.
Ранее 18 июля украинское издание "Следствие. Инфо", ссылаясь на данные украинской полиции, сообщило, что более 780 военных ВСУ "официально пропали без вести" с октября 2023 по июнь 2024 года в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра. Эвакуировать оттуда удалось 262 погибших.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в Telegram-канале, что в крупных потерях ВСУ в Крынках нет сенсации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВеликобританияВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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