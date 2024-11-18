https://ria.ru/20241118/ukraina-1984439645.html
На Украине у снесенного памятника Пушкину появилась неожиданная надпись
На Украине у снесенного памятника Пушкину появилась неожиданная надпись - РИА Новости, 18.11.2024
На Украине у снесенного памятника Пушкину появилась неожиданная надпись
На месте снесенного памятника великому русскому поэту Александру Пушкину появилась надпись в ответ на решение властей, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:52
2024-11-18T17:52
2024-11-18T22:35
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. На месте снесенного памятника великому русскому поэту Александру Пушкину появилась надпись в ответ на решение властей, пишет "Страна.ua"."Пушкин вечен, а вы — нет", — написали на камне.Ранее 15 ноября в Кривом Роге снесли памятники великим русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову.С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, власти Украины на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20240713/skandal-1959480570.html
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в мире, украина, кривой рог, александр пушкин, михаил лермонтов, сергей лавров, россия
В мире, Украина, Кривой Рог, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Сергей Лавров, Россия
На Украине у снесенного памятника Пушкину появилась неожиданная надпись
В Кривом Роге у снесенного памятника появилась надпись: Пушкин вечен, а вы нет