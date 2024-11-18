Рейтинг@Mail.ru
На Украине у снесенного памятника Пушкину появилась неожиданная надпись - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 18.11.2024 (обновлено: 22:35 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984439645.html
На Украине у снесенного памятника Пушкину появилась неожиданная надпись
На Украине у снесенного памятника Пушкину появилась неожиданная надпись - РИА Новости, 18.11.2024
На Украине у снесенного памятника Пушкину появилась неожиданная надпись
На месте снесенного памятника великому русскому поэту Александру Пушкину появилась надпись в ответ на решение властей, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:52
2024-11-18T22:35
в мире
украина
кривой рог
александр пушкин
михаил лермонтов
сергей лавров
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984437568_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_8679d8dcfd96744450289adac697d511.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. На месте снесенного памятника великому русскому поэту Александру Пушкину появилась надпись в ответ на решение властей, пишет "Страна.ua"."Пушкин вечен, а вы — нет", — написали на камне.Ранее 15 ноября в Кривом Роге снесли памятники великим русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову.С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, власти Украины на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20240713/skandal-1959480570.html
https://ria.ru/20230624/pamyatnik-1880133682.html
украина
кривой рог
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984437568_188:0:1280:819_1920x0_80_0_0_b2de2b4b9188d64e31a7a30b111d9ba6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, кривой рог, александр пушкин, михаил лермонтов, сергей лавров, россия
В мире, Украина, Кривой Рог, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Сергей Лавров, Россия
На Украине у снесенного памятника Пушкину появилась неожиданная надпись

В Кривом Роге у снесенного памятника появилась надпись: Пушкин вечен, а вы нет

© Фото : соцсетиНадпись на месте снесенного памятника Александру Пушкину в Кривом Роге
Надпись на месте снесенного памятника Александру Пушкину в Кривом Роге - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : соцсети
Надпись на месте снесенного памятника Александру Пушкину в Кривом Роге
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. На месте снесенного памятника великому русскому поэту Александру Пушкину появилась надпись в ответ на решение властей, пишет "Страна.ua".
"Пушкин вечен, а вы — нет", — написали на камне.
Скандал в Одессе - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
В Одессе разгорелся скандал из-за песен Шатунова
13 июля, 21:29
Ранее 15 ноября в Кривом Роге снесли памятники великим русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову.
С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, власти Украины на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Максим Горький - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
В Полтавской области Украины снесли памятник Максиму Горькому
24 июня 2023, 09:42
 
В миреУкраинаКривой РогАлександр ПушкинМихаил ЛермонтовСергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала