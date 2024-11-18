https://ria.ru/20241118/ukraina-1984382316.html

Обученные Францией солдаты ВСУ вернутся на Украину через несколько дней

Обученные Францией солдаты ВСУ вернутся на Украину через несколько дней - РИА Новости, 18.11.2024

Обученные Францией солдаты ВСУ вернутся на Украину через несколько дней

Обученные Францией 2300 украинских солдат вооруженного формирования "Анна Киевская" через несколько дней вернутся на Украину для участия в боевых действиях,... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T13:36

2024-11-18T13:36

2024-11-18T13:36

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ПАРИЖ, 18 ноя - РИА Новости. Обученные Францией 2300 украинских солдат вооруженного формирования "Анна Киевская" через несколько дней вернутся на Украину для участия в боевых действиях, заявил в понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя помощь Киеву. "Что касается обучения, 2300 украинских солдат бригады "Анна Киевская", которые только что завершили обучение во Франции и которые были экипированы во Франции, через несколько дней вернутся на Украину для развертывания на фронте", - сказал он на полях Совета глав МИД ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Франция завершила 14 ноября обучение 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ, включая три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделений наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240308/oruzhie-1931894282.html

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в мире, франция, украина, россия, сергей лавров, нато, евросоюз, еврокомиссия