https://ria.ru/20241118/ukraina-1984358424.html
"Бизнес на крови": в Раде раскрыли, чем промышляет Зеленский
"Бизнес на крови": в Раде раскрыли, чем промышляет Зеленский - РИА Новости, 18.11.2024
"Бизнес на крови": в Раде раскрыли, чем промышляет Зеленский
Офис Владимира Зеленского получает до четырех миллиардов долларов в год от военкоматов (ТЦК), заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в эфире телеканала... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T11:56
2024-11-18T11:56
2024-11-18T15:42
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Офис Владимира Зеленского получает до четырех миллиардов долларов в год от военкоматов (ТЦК), заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в эфире телеканала "БелТА"."ТЦК ежегодно привозит в офис президента от двух до четырех миллиардов долларов в год", — сказал он.По словам политика, на Украине можно жить только в том случае, если у человека есть деньги для откупа от военкоматов. Как уточнил депутат, для украинцев это стоит от пяти до 30 тысяч долларов."Это сумасшедший инструмент для реализации своего бизнеса, извините, на крови", — возмутился он.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем.Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
https://ria.ru/20241118/sholts-1984336048.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Бизнес на крови": в Раде раскрыли, чем промышляет Зеленский
Депутат Рады: ТЦК приносят Зеленскому до четырех миллиардов долларов в год
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Офис Владимира Зеленского получает до четырех миллиардов долларов в год от военкоматов (ТЦК), заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в эфире телеканала "БелТА".
"ТЦК ежегодно привозит в офис президента от двух до четырех миллиардов долларов в год", — сказал он.
По словам политика, на Украине
можно жить только в том случае, если у человека есть деньги для откупа от военкоматов. Как уточнил депутат, для украинцев это стоит от пяти до 30 тысяч долларов.
«
"Это сумасшедший инструмент для реализации своего бизнеса, извините, на крови", — возмутился он.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".
Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем.
Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.