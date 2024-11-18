https://ria.ru/20241118/ukraina-1984358424.html

"Бизнес на крови": в Раде раскрыли, чем промышляет Зеленский

"Бизнес на крови": в Раде раскрыли, чем промышляет Зеленский - РИА Новости, 18.11.2024

"Бизнес на крови": в Раде раскрыли, чем промышляет Зеленский

Офис Владимира Зеленского получает до четырех миллиардов долларов в год от военкоматов (ТЦК), заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в эфире телеканала... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T11:56

2024-11-18T11:56

2024-11-18T15:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956732757_0:257:2048:1409_1920x0_80_0_0_a997f21cf685d9698191f918f8a79650.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Офис Владимира Зеленского получает до четырех миллиардов долларов в год от военкоматов (ТЦК), заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в эфире телеканала "БелТА"."ТЦК ежегодно привозит в офис президента от двух до четырех миллиардов долларов в год", — сказал он.По словам политика, на Украине можно жить только в том случае, если у человека есть деньги для откупа от военкоматов. Как уточнил депутат, для украинцев это стоит от пяти до 30 тысяч долларов."Это сумасшедший инструмент для реализации своего бизнеса, извините, на крови", — возмутился он.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем.Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20241118/sholts-1984336048.html

https://ria.ru/20241118/zelenskiy-1984327828.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины