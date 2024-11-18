https://ria.ru/20241118/ukraina-1984353731.html

Пушилин отреагировал на решение США об ударах вглубь России

Пушилин отреагировал на решение США об ударах вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024

Пушилин отреагировал на решение США об ударах вглубь России

Всегда есть силы, готовые пойти на обострение, а Россия может рассчитывать только на себя и свою армию, заявил глава ДНР Денис Пушилин, комментируя возможное... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T11:27

2024-11-18T11:27

2024-11-18T11:42

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Всегда есть силы, готовые пойти на обострение, а Россия может рассчитывать только на себя и свою армию, заявил глава ДНР Денис Пушилин, комментируя возможное разрешение ряда стран использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь РФ. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro. "Это вопрос о том, что нельзя никаких иллюзий испытывать, исходя из того, что происходит в других странах. Мы как раз в очередной раз убеждаемся, что можем рассчитывать только на себя, на свои силы и на нашу армию. Это наша главная опорная точка. Независимо от того, что и как происходит за пределами нашей страны, мы понимаем, что противник крайне коварен и есть те силы, которые могут пойти на обострение", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что даже если остальные желают каких-то улучшений, могут просто не успеть вмешаться. "Поэтому здесь, конечно же, сейчас мы смотрим, как будут развиваться события, но понимаем, что наши Вооруженные силы готовились к любому варианту развития событий", - уточнил глава ДНР.

https://ria.ru/20241118/udary-1984336489.html

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