https://ria.ru/20241118/ukraina-1984347397.html

МИД КНР прокомментировал разрешение Киеву бить вглубь России

МИД КНР прокомментировал разрешение Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024

МИД КНР прокомментировал разрешение Киеву бить вглубь России

Скорейшее прекращение огня и поиск политического решения конфликта на Украине отвечает интересам всех сторон, заявил на брифинге в понедельник официальный... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T10:53

2024-11-18T10:53

2024-11-18T22:19

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ПЕКИН, 18 ноя — РИА Новости. Скорейшее прекращение огня и поиск политического решения конфликта на Украине отвечает интересам всех сторон, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя сообщения о решении властей ряда западных стран разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием по территории России."Позиция Китая по украинскому вопросу всегда была ясной. В интересах всех сторон как можно скорее прекратить огонь и закончить войну, найти политическое решение", — сказал Линь Цзянь.Дипломат подчеркнул, что в украинском кризисе "главным приоритетом является скорейшая деэскалация ситуации"."Китай всегда поощрял и поддерживал все усилия, способствующие мирному разрешению конфликта, и готов продолжать по-своему играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса", — добавил дипломат.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro.Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений — по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, китай, джо байден, владимир путин, нато