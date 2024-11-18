Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР прокомментировал разрешение Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:53 18.11.2024 (обновлено: 22:19 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984347397.html
МИД КНР прокомментировал разрешение Киеву бить вглубь России
МИД КНР прокомментировал разрешение Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
МИД КНР прокомментировал разрешение Киеву бить вглубь России
Скорейшее прекращение огня и поиск политического решения конфликта на Украине отвечает интересам всех сторон, заявил на брифинге в понедельник официальный... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T10:53
2024-11-18T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
китай
джо байден
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952171539_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8095da876643b2529d24233f5ab79011.jpg
ПЕКИН, 18 ноя — РИА Новости. Скорейшее прекращение огня и поиск политического решения конфликта на Украине отвечает интересам всех сторон, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя сообщения о решении властей ряда западных стран разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием по территории России."Позиция Китая по украинскому вопросу всегда была ясной. В интересах всех сторон как можно скорее прекратить огонь и закончить войну, найти политическое решение", — сказал Линь Цзянь.Дипломат подчеркнул, что в украинском кризисе "главным приоритетом является скорейшая деэскалация ситуации"."Китай всегда поощрял и поддерживал все усилия, способствующие мирному разрешению конфликта, и готов продолжать по-своему играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса", — добавил дипломат.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro.Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений — по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
россия
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952171539_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_3f8e8c334fed05d8e1fe39d78e0d4616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, китай, джо байден, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Китай, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО
МИД КНР прокомментировал разрешение Киеву бить вглубь России

МИД КНР после разрешения ВСУ бить вглубь РФ призвал поскорее прекратить огонь

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 18 ноя — РИА Новости. Скорейшее прекращение огня и поиск политического решения конфликта на Украине отвечает интересам всех сторон, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя сообщения о решении властей ряда западных стран разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием по территории России.
"Позиция Китая по украинскому вопросу всегда была ясной. В интересах всех сторон как можно скорее прекратить огонь и закончить войну, найти политическое решение", — сказал Линь Цзянь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина
Вчера, 08:00
Дипломат подчеркнул, что в украинском кризисе "главным приоритетом является скорейшая деэскалация ситуации".
"Китай всегда поощрял и поддерживал все усилия, способствующие мирному разрешению конфликта, и готов продолжать по-своему играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса", — добавил дипломат.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro.
Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений — по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Путин предупредил Запад о вступлении в войну
14 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКитайДжо БайденВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала