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Рогов назвал решение об ударах вглубь России самоубийством киевского режима - РИА Новости, 18.11.2024
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08:59 18.11.2024 (обновлено: 10:29 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984324669.html
Рогов назвал решение об ударах вглубь России самоубийством киевского режима
Рогов назвал решение об ударах вглубь России самоубийством киевского режима - РИА Новости, 18.11.2024
Рогов назвал решение об ударах вглубь России самоубийством киевского режима
Удары вглубь России американскими ракетами не спасут режим Владимира Зеленского, а лишь станут самоубийственным шагом для киевской власти, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T08:59
2024-11-18T10:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Удары вглубь России американскими ракетами не спасут режим Владимира Зеленского, а лишь станут самоубийственным шагом для киевской власти, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Зеленский, комментируя сообщения СМИ о санкционировании Байденом ударов по территории РФ, заявил, что такие вещи не анонсируют, а "ракеты скажут сами за себя". "Режим Зеленского решение Байдена никак не спасет. После первого удара условия возможных переговоров о капитуляции киевского режима и его уступках резко для Зеленского ухудшатся. Это будет для них самоубийственный шаг", - сказал Рогов При этом, по его словам, удары вглубь России западными ракетами будут означать также прямое вовлечение стран НАТО в военный конфликт. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. По данным New York Times, шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro. Решение об ударах по РФ принято за два месяца до вступления в должность выигравшего президентские выборы США Дональда Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241118/tramp-1984311643.html
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россия, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, владимир рогов, нато, в мире
Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Рогов, НАТО, В мире
Рогов назвал решение об ударах вглубь России самоубийством киевского режима

Рогов: удары вглубь России станут самоубийственным шагом для Зеленского

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Удары вглубь России американскими ракетами не спасут режим Владимира Зеленского, а лишь станут самоубийственным шагом для киевской власти, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Зеленский, комментируя сообщения СМИ о санкционировании Байденом ударов по территории РФ, заявил, что такие вещи не анонсируют, а "ракеты скажут сами за себя".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Команда Трампа прокомментировала разрешение Киеву бить вглубь России
Вчера, 05:05
"Режим Зеленского решение Байдена никак не спасет. После первого удара условия возможных переговоров о капитуляции киевского режима и его уступках резко для Зеленского ухудшатся. Это будет для них самоубийственный шаг", - сказал Рогов
При этом, по его словам, удары вглубь России западными ракетами будут означать также прямое вовлечение стран НАТО в военный конфликт.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. По данным New York Times, шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro.
Решение об ударах по РФ принято за два месяца до вступления в должность выигравшего президентские выборы США Дональда Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
WP: Украина может не ограничиться Курской областью при ударах вглубь России
Вчера, 08:52
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
"На кону выживание": в США заявили о начале прямого конфликта с Россией
Вчера, 08:55
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденВладимир РоговНАТОВ мире
 
 
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