https://ria.ru/20241118/ukraina-1984324669.html

Рогов назвал решение об ударах вглубь России самоубийством киевского режима

Рогов назвал решение об ударах вглубь России самоубийством киевского режима - РИА Новости, 18.11.2024

Рогов назвал решение об ударах вглубь России самоубийством киевского режима

Удары вглубь России американскими ракетами не спасут режим Владимира Зеленского, а лишь станут самоубийственным шагом для киевской власти, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T08:59

2024-11-18T08:59

2024-11-18T10:29

россия

украина

сша

владимир зеленский

джо байден

владимир рогов

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e87506458c617c330350121b9309496.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Удары вглубь России американскими ракетами не спасут режим Владимира Зеленского, а лишь станут самоубийственным шагом для киевской власти, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Зеленский, комментируя сообщения СМИ о санкционировании Байденом ударов по территории РФ, заявил, что такие вещи не анонсируют, а "ракеты скажут сами за себя". "Режим Зеленского решение Байдена никак не спасет. После первого удара условия возможных переговоров о капитуляции киевского режима и его уступках резко для Зеленского ухудшатся. Это будет для них самоубийственный шаг", - сказал Рогов При этом, по его словам, удары вглубь России западными ракетами будут означать также прямое вовлечение стран НАТО в военный конфликт. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. По данным New York Times, шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro. Решение об ударах по РФ принято за два месяца до вступления в должность выигравшего президентские выборы США Дональда Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241118/tramp-1984311643.html

https://ria.ru/20241118/ukraina-1984324184.html

https://ria.ru/20241118/ssha-1984324415.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, владимир рогов, нато, в мире