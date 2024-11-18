https://ria.ru/20241118/ukraina-1984324184.html

WP: Украина может не ограничиться Курской областью при ударах вглубь России

WP: Украина может не ограничиться Курской областью при ударах вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024

WP: Украина может не ограничиться Курской областью при ударах вглубь России

Украина может не ограничиться Курской областью при нанесении ударов вглубь РФ американским дальнобойным оружием, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T08:52

2024-11-18T08:52

2024-11-18T10:39

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украина может не ограничиться Курской областью при нанесении ударов вглубь РФ американским дальнобойным оружием, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника. Как отмечает издание со ссылкой на неназванное должностное лицо, Киев, как ожидается, сначала сосредоточится на нанесении ударов по Курской области и окрестностям. "Однако оно (использование ВСУ дальнобойных ракет - ред.) может распространиться (на другие территории России - ред.)", - пишет газета. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, курская область, джо байден, вооруженные силы украины, нато