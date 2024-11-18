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Бывший сотрудник СБУ заявил о скрытых поставках НАТО после 2014 года - РИА Новости, 18.11.2024
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05:29 18.11.2024 (обновлено: 05:30 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984312890.html
Бывший сотрудник СБУ заявил о скрытых поставках НАТО после 2014 года
Бывший сотрудник СБУ заявил о скрытых поставках НАТО после 2014 года - РИА Новости, 18.11.2024
Бывший сотрудник СБУ заявил о скрытых поставках НАТО после 2014 года
НАТО поставляла вооружения на Украину с 2014 года - под видом учений через Львовскую область, рассказал РИА Новости экс-сотрудник СБУ Александр Мазур. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T05:29
2024-11-18T05:30
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. НАТО поставляла вооружения на Украину с 2014 года - под видом учений через Львовскую область, рассказал РИА Новости экс-сотрудник СБУ Александр Мазур. "Поставка вооружения шла уже с 14 года, после проведенного переворота открытым способом, ну, мне, например, было известно уже в 14 году, потому что через Львовский полигон Явор, Яворовский и Львовский полигон, оттуда приходила под видом обучения техника западная", - сказал собеседник агентства. С его слов, военная техника НАТО появлялась на фронтах "антитеррористической операции" через пару месяцев после учений, а на полигоны привозили новую. "Определялись определенные пути доставки сюда, короче, вооружения под легендированными моментами", - добавил Мазур. Он отметил, что с 2005 года начали проходить совместные конференции и встречи с представителями спецслужб стран НАТО. Мазур в октябре 2013 года вышел на пенсию с должности старшего инспектора 4-й инспекции главной инспекции центрального управления Службы безопасности Украины, после чего переехал в ДНР. С 2017 по 2018 год Мазур оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В его задачи входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР. В октябре 2024 года верховный суд ДНР вынес приговор Мазуру по материалам УФСБ России по республике за шпионаж (статья 276 УК РФ).
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в мире, украина, нато, служба безопасности украины
В мире, Украина, НАТО, Служба безопасности Украины
Бывший сотрудник СБУ заявил о скрытых поставках НАТО после 2014 года

Экс-сотрудник СБУ: НАТО поставляла оружие Украине под видом учений с 2014 года

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. НАТО поставляла вооружения на Украину с 2014 года - под видом учений через Львовскую область, рассказал РИА Новости экс-сотрудник СБУ Александр Мазур.
"Поставка вооружения шла уже с 14 года, после проведенного переворота открытым способом, ну, мне, например, было известно уже в 14 году, потому что через Львовский полигон Явор, Яворовский и Львовский полигон, оттуда приходила под видом обучения техника западная", - сказал собеседник агентства.
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С его слов, военная техника НАТО появлялась на фронтах "антитеррористической операции" через пару месяцев после учений, а на полигоны привозили новую. "Определялись определенные пути доставки сюда, короче, вооружения под легендированными моментами", - добавил Мазур.
Он отметил, что с 2005 года начали проходить совместные конференции и встречи с представителями спецслужб стран НАТО.
Мазур в октябре 2013 года вышел на пенсию с должности старшего инспектора 4-й инспекции главной инспекции центрального управления Службы безопасности Украины, после чего переехал в ДНР.
С 2017 по 2018 год Мазур оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В его задачи входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР. В октябре 2024 года верховный суд ДНР вынес приговор Мазуру по материалам УФСБ России по республике за шпионаж (статья 276 УК РФ).
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