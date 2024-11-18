https://ria.ru/20241118/ukraina-1984310993.html

Бывший сотрудник СБУ описал методы пыток на Украине

Бывший сотрудник СБУ описал методы пыток на Украине - РИА Новости, 18.11.2024

Бывший сотрудник СБУ описал методы пыток на Украине

Украинские спецслужбы пытают людей током, утоплением, подвешиванием на крюках, рассказал РИА Новости экс-сотрудник Службы безопасности Украины Александр Мазур. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T04:42

2024-11-18T04:42

2024-11-18T12:41

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ДОНЕЦК, 18 ноя — РИА Новости. Украинские спецслужбы пытают людей током, утоплением, подвешиванием на крюках, рассказал РИА Новости экс-сотрудник Службы безопасности Украины Александр Мазур. "Я много наслышан от людей, которые были на той стороне в плену, и они рассказывали, что все проходили через пытки током, издевательством, утоплением, грубо говоря, подвешиванием на турнике на определенных специальных крюках. И били, и издевались, как хотели. Это есть, да", — сказал Мазур. С 2017 по 2018 год Мазур оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В его задачи входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР. В октябре 2024 года Верховный суд ДНР вынес приговор Мазуру по материалам УФСБ России по республике за шпионаж (статья 276 УК России). Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что в Авдеевке, освобожденной ВС России в феврале, согласно предварительной информации, ранее находились тайные пыточные и захоронения, Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам.

https://ria.ru/20241016/plen-1978345856.html

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