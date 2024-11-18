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Украинские СМИ: Франция и Великобритания разрешили бить по Курской области - РИА Новости, 18.11.2024
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22:27 18.11.2024 (обновлено: 22:32 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/udary-1984480703.html
Украинские СМИ: Франция и Великобритания разрешили бить по Курской области
Украинские СМИ: Франция и Великобритания разрешили бить по Курской области - РИА Новости, 18.11.2024
Украинские СМИ: Франция и Великобритания разрешили бить по Курской области
Великобритания и Франция разрешили Украине своим бить дальнобойным оружием по территории РФ, но ограничились только Курской областью, сообщило издание... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T22:27
2024-11-18T22:32
россия
украина
франция
дмитрий песков
владимир путин
джо байден
рбк (медиагруппа)
нато
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Великобритания и Франция разрешили Украине своим бить дальнобойным оружием по территории РФ, но ограничились только Курской областью, сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на высокопоставленный источник в украинских военно-политических кругах. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Издание Figaro утверждало, что Франция и Великобритания якобы также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, однако позднее удалило информацию об этом из статьи на своём сайте. "Великобритания и Франция разрешили Украине бить по РФ, но есть ограничения... Украина может использовать Storm Shadow/SCALP только для атак на Курскую область", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "РБК-Украина". Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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россия, украина, франция, дмитрий песков, владимир путин, джо байден, рбк (медиагруппа), нато, в мире
Россия, Украина, Франция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Джо Байден, РБК (медиагруппа), НАТО, В мире
Украинские СМИ: Франция и Великобритания разрешили бить по Курской области

"РБК-Украина": Британия и Франция разрешили Украине бить по Курской области

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow / SCALP
Ракета Storm Shadow / SCALP - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow / SCALP. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Великобритания и Франция разрешили Украине своим бить дальнобойным оружием по территории РФ, но ограничились только Курской областью, сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на высокопоставленный источник в украинских военно-политических кругах.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Издание Figaro утверждало, что Франция и Великобритания якобы также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, однако позднее удалило информацию об этом из статьи на своём сайте.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
Инфографика
"Великобритания и Франция разрешили Украине бить по РФ, но есть ограничения... Украина может использовать Storm Shadow/SCALP только для атак на Курскую область", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "РБК-Украина".
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина
Вчера, 08:00
 
РоссияУкраинаФранцияДмитрий ПесковВладимир ПутинДжо БайденРБК (медиагруппа)НАТОВ мире
 
 
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