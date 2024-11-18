https://ria.ru/20241118/udary-1984443689.html

Посол Белоруссии прокомментировал разрешение США на удары вглубь России

Посол Белоруссии прокомментировал разрешение США на удары вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024

Посол Белоруссии прокомментировал разрешение США на удары вглубь России

Здравомыслящий человек не может поддерживать решения, направленные на эскалацию конфликта, заявил посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник, комментируя сведения РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T18:11

2024-11-18T18:11

2024-11-18T19:08

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Здравомыслящий человек не может поддерживать решения, направленные на эскалацию конфликта, заявил посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник, комментируя сведения о якобы данном Украине разрешении на нанесении ударов западным оружием вглубь РФ. "Республика Беларусь всегда выступала за мир. Любой здравомыслящий человек не может поддерживать решения, которые направлены на эскалацию этого конфликта. Те решения, которые, я надеюсь, в конечном счете не будут приняты, они не могут никем, кто в здравом рассудке, быть поддержаны. Безусловно, это негативный фактор", - сказал посол журналистам на полях выставки в Третьяковской галерее. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он. Выставка "Передвижники", на полях которой посол Белоруссии дал комментарий журналистам, открылась в в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве 30 октября. В нее вошло более 150 картин Ильи Репина, Василия Сурикова, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Исаака Левитана и многих других русских художников. Экспозиция продлится до 6 апреля 2025 года.

https://ria.ru/20241118/putin-1984364657.html

https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html

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россия, белоруссия, украина, владимир путин, джо байден, дмитрий песков, третьяковская галерея, нато, в мире