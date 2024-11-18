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В ДНР призвали не паниковать из-за решения Байдена по ударам вглубь России

В ДНР призвали не паниковать из-за решения Байдена по ударам вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024

В ДНР призвали не паниковать из-за решения Байдена по ударам вглубь России

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин призвал не паниковать на фоне сообщений в СМИ о решении президента США Джо Байдена позволить Украине наносить удары... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T15:17

2024-11-18T15:17

2024-11-18T15:37

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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин призвал не паниковать на фоне сообщений в СМИ о решении президента США Джо Байдена позволить Украине наносить удары вглубь РФ, он также выразил мнение, что такое решение может привести к ответным ударам со стороны России. "Никакой паники здесь быть не должно, потому что это они не себе разрешили бить по нашим тылам - это они нам разрешили бить по себе, куда нам заблагорассудится, наш верховный (командующий президент России Владимир Путин - ред.) об этом уже предупреждал", - сказал он РИА Новости. Гагин добавил, что в сети распространяется очень много географических карт, на которых изображены радиусы поражения ракетами, выпущенными с территории Украины. Он предложил представить карту с радиусами дальности поражения ракет ВС РФ по европейским странам. В качестве примера Гагин привел российскую крылатую ракету "Калибр", чей радиус поражения в зависимости от модификации составляет от 300 до 2,5 тысячи километров. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Однако, дальнейших подтверждений данной информации не поступало. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

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Советник Пушилина Гагин призвал не паниковать из-за решения Байдена по ATACMS Советник главы ДНР Ян Гагин в комментарии РИА Новости призвал не паниковать на фоне сообщений в СМИ о решении президента США Джо Байдена позволить Украине наносить удары западным оружием вглубь России. 2024-11-18T15:17 true PT1M03S

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россия, украина, ян гагин, джо байден, в мире