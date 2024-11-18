https://ria.ru/20241118/udary-1984364233.html
В Кремле прокомментировали сообщения о разрешении США бить вглубь России
В Кремле прокомментировали сообщения о разрешении США бить вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
В Кремле прокомментировали сообщения о разрешении США бить вглубь России
Разрешение наносить удары вглубь территории России означает новый виток напряженности, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:24
2024-11-18T12:24
2024-11-18T16:43
специальная военная операция на украине
россия
сша
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823988944_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_d9dde2d1e88a2e29fed5699f9b0b6b9d.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Разрешение наносить удары вглубь территории России означает новый виток напряженности, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности США в этот конфликт", — сказал он, отметив, что в публикациях западных газет об этом говорится без ссылки на какой-либо официальный источник.Песков напомнил, что позиция России по этому вопросу сформулирована предельно четко и недвусмысленно и должна быть понятна для всех."Эти сигналы были считаны коллективным Западом, и они были озвучены президентом в Санкт-Петербурге", — добавил он.Пресс-секретарь подчеркнул, что удары вглубь территории России будет наносить не Украина, а те страны, которые дают на это разрешение, и это существенно меняет ситуацию."Целенаведение, другое обслуживание выполняют не украинские военные, это делают военные специалисты из западных стран. Это кардинальным образом меняет модальность их вовлеченности в украинский конфликт. В этом опасность и провокационность этой ситуации", — сказал Песков.По его мнению, очевидно, что уходящая администрация Белого дома намерена продолжать подливать масло в огонь и провоцировать нагнетание напряженности вокруг украинского конфликта.Накануне газета The New York Times написала со ссылкой на неназванных американских чиновников, что президент Джо Байден санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для ударов вглубь территории России. По словам собеседников издания, Байден пошел на такой шаг после сообщений о "прибытии в Курскую область военных из КНДР" — предполагается, что ВСУ будут наносить удары по российским и якобы присутствующим в этом регионе северокорейским бойцам. По сведениям газета Axios, Вашингтон проинформировал Киев о принятом решении примерно три дня назад.Позиция РоссииВ середине сентября Путин, комментируя ведущиеся на Западе дискуссии о снятии запрета для Киева на удары западным оружием большой дальности по территории России, отметил, что страны НАТО обсуждают не просто возможность применения ВСУ таких вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.
https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html
https://ria.ru/20241118/zelenskiy-1984327828.html
https://ria.ru/20241118/ssha-1984324415.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823988944_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_a10934460cca399a352602a74b18d7fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали сообщения о разрешении США бить вглубь России
В Кремле отреагировали на возможное разрешение США на удары вглубь России
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Разрешение наносить удары вглубь территории России означает новый виток напряженности, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности США в этот конфликт", — сказал он, отметив, что в публикациях западных газет об этом говорится без ссылки на какой-либо официальный источник.
Песков напомнил, что позиция России по этому вопросу сформулирована предельно четко и недвусмысленно и должна быть понятна для всех.
"Эти сигналы были считаны коллективным Западом, и они были озвучены президентом в Санкт-Петербурге", — добавил он.
Пресс-секретарь подчеркнул, что удары вглубь территории России будет наносить не Украина, а те страны, которые дают на это разрешение, и это существенно меняет ситуацию.
«
"Целенаведение, другое обслуживание выполняют не украинские военные, это делают военные специалисты из западных стран. Это кардинальным образом меняет модальность их вовлеченности в украинский конфликт. В этом опасность и провокационность этой ситуации", — сказал Песков.
По его мнению, очевидно, что уходящая администрация Белого дома намерена продолжать подливать масло в огонь и провоцировать нагнетание напряженности вокруг украинского конфликта.
Накануне газета The New York Times написала со ссылкой на неназванных американских чиновников, что президент Джо Байден санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для ударов вглубь территории России. По словам собеседников издания, Байден пошел на такой шаг после сообщений о "прибытии в Курскую область военных из КНДР" — предполагается, что ВСУ
будут наносить удары по российским и якобы присутствующим в этом регионе северокорейским бойцам. По сведениям газета Axios
, Вашингтон проинформировал Киев о принятом решении примерно три дня назад.
В середине сентября Путин
, комментируя ведущиеся на Западе дискуссии о снятии запрета для Киева на удары западным оружием большой дальности по территории России, отметил, что страны НАТО
обсуждают не просто возможность применения ВСУ таких вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине
.
По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США
, европейские страны — воюют с Россией. Москва
же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.