https://ria.ru/20241118/udary-1984364233.html

В Кремле прокомментировали сообщения о разрешении США бить вглубь России

В Кремле прокомментировали сообщения о разрешении США бить вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024

В Кремле прокомментировали сообщения о разрешении США бить вглубь России

Разрешение наносить удары вглубь территории России означает новый виток напряженности, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:24

2024-11-18T12:24

2024-11-18T16:43

специальная военная операция на украине

россия

сша

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Разрешение наносить удары вглубь территории России означает новый виток напряженности, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности США в этот конфликт", — сказал он, отметив, что в публикациях западных газет об этом говорится без ссылки на какой-либо официальный источник.Песков напомнил, что позиция России по этому вопросу сформулирована предельно четко и недвусмысленно и должна быть понятна для всех."Эти сигналы были считаны коллективным Западом, и они были озвучены президентом в Санкт-Петербурге", — добавил он.Пресс-секретарь подчеркнул, что удары вглубь территории России будет наносить не Украина, а те страны, которые дают на это разрешение, и это существенно меняет ситуацию."Целенаведение, другое обслуживание выполняют не украинские военные, это делают военные специалисты из западных стран. Это кардинальным образом меняет модальность их вовлеченности в украинский конфликт. В этом опасность и провокационность этой ситуации", — сказал Песков.По его мнению, очевидно, что уходящая администрация Белого дома намерена продолжать подливать масло в огонь и провоцировать нагнетание напряженности вокруг украинского конфликта.Накануне газета The New York Times написала со ссылкой на неназванных американских чиновников, что президент Джо Байден санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для ударов вглубь территории России. По словам собеседников издания, Байден пошел на такой шаг после сообщений о "прибытии в Курскую область военных из КНДР" — предполагается, что ВСУ будут наносить удары по российским и якобы присутствующим в этом регионе северокорейским бойцам. По сведениям газета Axios, Вашингтон проинформировал Киев о принятом решении примерно три дня назад.Позиция РоссииВ середине сентября Путин, комментируя ведущиеся на Западе дискуссии о снятии запрета для Киева на удары западным оружием большой дальности по территории России, отметил, что страны НАТО обсуждают не просто возможность применения ВСУ таких вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.

https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html

https://ria.ru/20241118/zelenskiy-1984327828.html

https://ria.ru/20241118/ssha-1984324415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, дмитрий песков, в мире