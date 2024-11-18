https://ria.ru/20241118/udary-1984336489.html

Эксперт назвал цель разрешения бить вглубь России дальнобойными ракетами

Эксперт назвал цель разрешения бить вглубь России дальнобойными ракетами - РИА Новости, 18.11.2024

Эксперт назвал цель разрешения бить вглубь России дальнобойными ракетами

Вашингтон может пытаться спровоцировать Россию на ответную реакцию, разрешая Киеву наносить удары дальнобойными ракетами по российской территории, заявил РИА... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T10:05

2024-11-18T10:05

2024-11-18T10:46

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вашингтон может пытаться спровоцировать Россию на ответную реакцию, разрешая Киеву наносить удары дальнобойными ракетами по российской территории, заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro. "Байден стремится за то время, которое ему осталось до 20 января президентствовать, каким-либо образом реализовать ту программу, которую по отношению к России реализовывает демократическая партия. То есть, это максимальное обострение, военный конфликт... Если эти удары приведут к каким-либо ответным действиям со стороны России, это будет удачной провокацией", - сказал Безпалько в беседе с агентством. По его словам, если очевидных ответных мер не последует, то американская администрация сможет заявить, что сделала всё от нее зависящее, при этом "демократы не верят в то, что Россия будет как-то отвечать, тем более ядерным оружием". "Если он (победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп - ред.), например, попытается отменить или отозвать это решение... В принципе это возможно. Он может ссылаться на коррупцию на Украине или на неэффективность этих ударов, или на опасность Третьей мировой войны. Это определенный риск, потому что в данной ситуации его могут начать обвинять в том, что он потакает России", - подчеркнул эксперт. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html

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россия, украина, богдан безпалько, джо байден, дональд трамп, в мире