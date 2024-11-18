https://ria.ru/20241118/udary-1984314449.html

СМИ: США разрешили Киеву удары вглубь России около трех дней назад

СМИ: США разрешили Киеву удары вглубь России около трех дней назад - РИА Новости, 18.11.2024

СМИ: США разрешили Киеву удары вглубь России около трех дней назад

Вашингтон примерно три дня назад проинформировал Киев о разрешении применять дальнобойное американское оружие для ударов вглубь территории России, сообщил... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T06:10

2024-11-18T06:10

2024-11-18T11:21

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Вашингтон примерно три дня назад проинформировал Киев о разрешении применять дальнобойное американское оружие для ударов вглубь территории России, сообщил портал Axios со ссылкой на источник. "Источник заявил, что информация о решении Байдена была передана Украине около трех дней назад", — говорится в публикации. Причем, добавил собеседник издания, разрешение распространяется только на Курскую область. Накануне газета The New York Times написала со ссылкой на неназванных представителей американской администрации, что президент Джо Байден санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России. По словам источников, Байден пошел на такой шаг после сообщений о "прибытии в Курскую область военных из КНДР" — предполагается, что ВСУ будут наносить удары по российским и якобы присутствующим в этом регионе северокорейским бойцам. Как утверждает газета Le Figaro, Франция и Великобритания также разрешили Киеву бить по территории России их дальнобойными ракетами. Позиция РоссииКак заявил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.

https://ria.ru/20241118/filippo-1984307794.html

https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html

россия

украина

сша

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в мире, россия, украина, сша, джо байден