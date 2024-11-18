https://ria.ru/20241118/udary--1984405925.html

ЦАХАЛ заявила, что нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ заявила, что нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 18.11.2024

ЦАХАЛ заявила, что нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе рейдов на юге Ливана обнаружила и уничтожила объекты инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах", а также подземный... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T15:12

2024-11-18T15:12

2024-11-18T15:12

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ХАЙФА, 18 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе рейдов на юге Ливана обнаружила и уничтожила объекты инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах", а также подземный комплекс, где радикалы также хранили оружие, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "В ходе одного из рейдов солдаты обнаружили и ликвидировали обширную подземную инфраструктуру террористов, где "Хезболлах" хранило оружие и оборудовало жилые помещения и кухню с запасами продовольствия", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что военные ЦАХАЛ из 226-й резервной бригады, действуя в гористой местности в южном Ливане, обнаружили множество объектов "Хезболлах" как на земле, так и под землей, среди обнаруженных объектов также были склады оружия и боеприпасы. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20241117/khezbolla-1984252756.html

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хамас, хезболла, ливан, израиль, в мире