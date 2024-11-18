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Нетаньяху заявил об ударе по объекту ядерной программы Ирана
Нетаньяху заявил об ударе по объекту ядерной программы Ирана - РИА Новости, 18.11.2024
Нетаньяху заявил об ударе по объекту ядерной программы Ирана
Израиль в ходе последней атаки по Ирану в октябре этого года нанес удар по "определенному компоненту" ядерной программы Ирана, заявил премьер-министр Израиля... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T21:36
2024-11-18T21:36
2024-11-18T21:36
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ХАЙФА, 18 ноя - РИА Новости. Израиль в ходе последней атаки по Ирану в октябре этого года нанес удар по "определенному компоненту" ядерной программы Ирана, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на заседании Кнессета (парламента). "Это не секрет, об этом известно. Есть определенный компонент ядерной программы, по которому был нанесен удар в ходе атаки", - заявил Нетаньяху. При этом премьер-министр не уточнил, какой именно объект был атакован. Он также подчеркнул, что Иран при наличии ядерного вооружения представляет "гигантскую угрозу" как для существования государства Израиль, так и для возможного выстраивания мирных отношений с соседними для Израиля странами. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Иранцы утверждали, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне назвали урон "минимальным". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982301248.html
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в мире, израиль, иран, россия, биньямин нетаньяху, мария захарова, джо байден, кнессет израиля
В мире, Израиль, Иран, Россия, Биньямин Нетаньяху, Мария Захарова, Джо Байден, Кнессет Израиля
Нетаньяху заявил об ударе по объекту ядерной программы Ирана
Нетаньяху: Израиль ударил по "определенному компоненту" ядерной программы Ирана
ХАЙФА, 18 ноя - РИА Новости. Израиль в ходе последней атаки по Ирану в октябре этого года нанес удар по "определенному компоненту" ядерной программы Ирана, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления на заседании Кнессета (парламента).
"Это не секрет, об этом известно. Есть определенный компонент ядерной программы, по которому был нанесен удар в ходе атаки", - заявил Нетаньяху.
При этом премьер-министр не уточнил, какой именно объект был атакован.
Он также подчеркнул, что Иран при наличии ядерного вооружения представляет "гигантскую угрозу" как для существования государства Израиль, так и для возможного выстраивания мирных отношений с соседними для Израиля странами.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля.
Иранцы утверждали, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне назвали урон "минимальным". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена
провалилась на Ближнем Востоке
, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.