Рейтинг@Mail.ru
В Ливане сообщили о четырех погибших при ударе Израиля по Бейруту - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/udar-1984472964.html
В Ливане сообщили о четырех погибших при ударе Израиля по Бейруту
В Ливане сообщили о четырех погибших при ударе Израиля по Бейруту - РИА Новости, 18.11.2024
В Ливане сообщили о четырех погибших при ударе Израиля по Бейруту
Жертвами удара израильских ВВС по району Зукук аль-Блат в центре Бейрута стали четыре человека, восемь получили ранения, сообщается в заявлении центра... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T20:46
2024-11-18T20:46
в мире
бейрут
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ливан
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983280064_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93f3b3f46644acd4474629cd357b3a76.jpg
БЕЙРУТ, 18 ноя - РИА Новости. Жертвами удара израильских ВВС по району Зукук аль-Блат в центре Бейрута стали четыре человека, восемь получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что авиаудару подверглось здание в районе Зукук аль-Блат в центре Бейрута. "По предварительным данным, четыре человека погибли и восемь получили ранения в результате израильского авиаудара по району Зукук аль-Блат в Бейруте", - говорится в заявлении. Удар по району Зукак аль-Блат стал третьей атакой израильской авиации по центру Бейрута менее чем за сутки. В воскресенье утром в результате удара по штаб-квартире сирийской партии Баас в центре ливанской столицы погиб глава пресс-службы движения "Хезболлах" Мохамад Афиф.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
бейрут
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983280064_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dea14f191f58f20707746ce30cc7012c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, израиль
В мире, Бейрут, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Израиль
В Ливане сообщили о четырех погибших при ударе Израиля по Бейруту

Минздрав Ливана: при ударе Израиля по центру Бейрута погибли четыре человека

© AP Photo / Bilal HusseinДым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута
Дым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Дым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 18 ноя - РИА Новости. Жертвами удара израильских ВВС по району Зукук аль-Блат в центре Бейрута стали четыре человека, восемь получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что авиаудару подверглось здание в районе Зукук аль-Блат в центре Бейрута.
"По предварительным данным, четыре человека погибли и восемь получили ранения в результате израильского авиаудара по району Зукук аль-Блат в Бейруте", - говорится в заявлении.
Удар по району Зукак аль-Блат стал третьей атакой израильской авиации по центру Бейрута менее чем за сутки.
В воскресенье утром в результате удара по штаб-квартире сирийской партии Баас в центре ливанской столицы погиб глава пресс-службы движения "Хезболлах" Мохамад Афиф.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
В миреБейрутХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ЛиванИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала