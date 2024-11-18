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В Ливане сообщили о четырех погибших при ударе Израиля по Бейруту
В Ливане сообщили о четырех погибших при ударе Израиля по Бейруту - РИА Новости, 18.11.2024
В Ливане сообщили о четырех погибших при ударе Израиля по Бейруту
Жертвами удара израильских ВВС по району Зукук аль-Блат в центре Бейрута стали четыре человека, восемь получили ранения, сообщается в заявлении центра... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T20:46
2024-11-18T20:46
2024-11-18T20:46
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БЕЙРУТ, 18 ноя - РИА Новости. Жертвами удара израильских ВВС по району Зукук аль-Блат в центре Бейрута стали четыре человека, восемь получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что авиаудару подверглось здание в районе Зукук аль-Блат в центре Бейрута. "По предварительным данным, четыре человека погибли и восемь получили ранения в результате израильского авиаудара по району Зукук аль-Блат в Бейруте", - говорится в заявлении. Удар по району Зукак аль-Блат стал третьей атакой израильской авиации по центру Бейрута менее чем за сутки. В воскресенье утром в результате удара по штаб-квартире сирийской партии Баас в центре ливанской столицы погиб глава пресс-службы движения "Хезболлах" Мохамад Афиф.
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в мире, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, израиль
В мире, Бейрут, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Израиль
В Ливане сообщили о четырех погибших при ударе Израиля по Бейруту
Минздрав Ливана: при ударе Израиля по центру Бейрута погибли четыре человека