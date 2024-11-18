https://ria.ru/20241118/udar-1984387065.html
Подполье сообщило о мощном ударе по гостинице с солдатами ВСУ в Одессе
Подполье сообщило о мощном ударе по гостинице с солдатами ВСУ в Одессе - РИА Новости, 18.11.2024
Подполье сообщило о мощном ударе по гостинице с солдатами ВСУ в Одессе
Мощный удар нанесен в Одессе по гостинице-общежитию, где проживали украинские военные, на место выехали "скорые", сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:53
2024-11-18T13:53
2024-11-18T14:06
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Мощный удар нанесен в Одессе по гостинице-общежитию, где проживали украинские военные, на место выехали "скорые", сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."В Одессе нанесен мощный удар в пятиэтажную гостиницу-общежитие военнослужащих Украины... Местные сообщают, что территорию оцепили, и поехали "скорые", - заявил собеседник агентства.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983580842.html
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одесса, сергей лебедев, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Сергей Лебедев, Безопасность, Украина
Подполье сообщило о мощном ударе по гостинице с солдатами ВСУ в Одессе
Подполье: ВС РФ нанесли мощный удар по гостинице с украинскими военными в Одессе
ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Мощный удар нанесен в Одессе по гостинице-общежитию, где проживали украинские военные, на место выехали "скорые", сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"В Одессе нанесен мощный удар в пятиэтажную гостиницу-общежитие военнослужащих Украины... Местные сообщают, что территорию оцепили, и поехали "скорые", - заявил собеседник агентства.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.