https://ria.ru/20241118/tramp-1984440270.html

Трамп пообещал провести массовые депортации нелегальных мигрантов

Трамп пообещал провести массовые депортации нелегальных мигрантов - РИА Новости, 19.11.2024

Трамп пообещал провести массовые депортации нелегальных мигрантов

Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп заявил, что намерен реализовать программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая предполагает... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-18T17:54

2024-11-18T17:54

2024-11-19T01:35

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп заявил, что намерен реализовать программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая предполагает введение режима чрезвычайного положения и задействование военных ресурсов. "Правда!!!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social, подтверждая сообщение главы консервативной организации Judicial Watch Тома Фиттона. Ранее Фиттон заявлял, что администрация Трампа готовится объявить режим ЧС и использовать военные активы для проведения депортаций. Массовые депортации стали одной из ключевых тем предвыборной кампании Трампа. В ходе своего первого срока он уже вводил режим ЧС, чтобы направить средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241112/tramp-1983374212.html

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в мире, сша, мексика, дональд трамп, камала харрис, джо байден, министерство обороны сша, nbc, выборы президента сша — 2024