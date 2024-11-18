https://ria.ru/20241118/tramp-1984435966.html

Трамп может объявить чрезвычайное положение, пишут СМИ

Трамп может объявить чрезвычайное положение, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2024

Трамп может объявить чрезвычайное положение, пишут СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп после своей инаугурации может объявить чрезвычайное положение в США для борьбы с мигрантами, пишет Newsweek. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T17:36

2024-11-18T17:36

2024-11-18T17:39

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп после своей инаугурации может объявить чрезвычайное положение в США для борьбы с мигрантами, пишет Newsweek."Дональд Трамп поддержал призывы к созданию плана "национальной чрезвычайной ситуации" в рамках своей политики массовой депортации", — говорится в сообщении.Отмечается, что он рассматривает этот шаг, чтобы обеспечить использование военных ресурсов для проведения депортации иностранных преступников, незаконно въехавших в страну.Трамп ранее пригрозил массовой депортацией нелегалов и введением тарифов от 25 до 100 процентов на мексиканский экспорт в США, если эта латиноамериканская страна не сдержит поток мигрантов, а также трафик наркотиков в США.

https://ria.ru/20241118/tramp-1984405012.html

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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024