https://ria.ru/20241118/tramp-1984435966.html
Трамп может объявить чрезвычайное положение, пишут СМИ
Трамп может объявить чрезвычайное положение, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2024
Трамп может объявить чрезвычайное положение, пишут СМИ
Избранный президент США Дональд Трамп после своей инаугурации может объявить чрезвычайное положение в США для борьбы с мигрантами, пишет Newsweek. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:36
2024-11-18T17:36
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп после своей инаугурации может объявить чрезвычайное положение в США для борьбы с мигрантами, пишет Newsweek."Дональд Трамп поддержал призывы к созданию плана "национальной чрезвычайной ситуации" в рамках своей политики массовой депортации", — говорится в сообщении.Отмечается, что он рассматривает этот шаг, чтобы обеспечить использование военных ресурсов для проведения депортации иностранных преступников, незаконно въехавших в страну.Трамп ранее пригрозил массовой депортацией нелегалов и введением тарифов от 25 до 100 процентов на мексиканский экспорт в США, если эта латиноамериканская страна не сдержит поток мигрантов, а также трафик наркотиков в США.
https://ria.ru/20241118/tramp-1984405012.html
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп может объявить чрезвычайное положение, пишут СМИ
Newsweek: Трамп может объявить чрезвычайное положение из-за мигрантов