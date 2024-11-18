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Трампу будет непросто отозвать решение по ATACMS, считает эксперт - РИА Новости, 18.11.2024
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15:40 18.11.2024 (обновлено: 16:12 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/tramp-1984412233.html
Трампу будет непросто отозвать решение по ATACMS, считает эксперт
Трампу будет непросто отозвать решение по ATACMS, считает эксперт - РИА Новости, 18.11.2024
Трампу будет непросто отозвать решение по ATACMS, считает эксперт
Победившему на выборах президента США Дональду Трампу будет непросто отменить разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T15:40
2024-11-18T16:12
россия
сша
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
вооруженные силы украины
atacms
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Победившему на выборах президента США Дональду Трампу будет непросто отменить разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории, возможен конфликт с американской военно-политической элитой, Трампа в таком случае могут обвинить в сдаче интересов страны, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. "Байден для того и принял такое решение, чтобы Трамп не мог его просто так отменить. Если Трамп его просто так отменит, это будет означать конфронтацию с политической элитой, с военной элитой, с госдеповской элитой... Трампа сразу же объявят лузером и человеком, который сдает Америку в интересах Путина", - сказал РИА Новости Брутер. Эксперт уточнил, что самое решение Байдена может быть техническим. "Какую-то запятую где-то переставили", - предположил он. "Трамп понимает, что это так. Мы это видим по тому, что со стороны Трампа нет никакой реакции. Если бы у Трампа была четкая позиция по этому вопросу, мы бы уже узнали, он вообще разговорчивый... Вопрос в том, что это (решение Байдена - ред.) - эффективный и дешевый способ подвесить ситуацию. Теперь Трампу придется в одностороннем порядке, если он хочет каких-то движений в сторону переговоров, это решение отменять", - подчеркнул эксперт. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241118/kreml-1984372057.html
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россия, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, вооруженные силы украины, atacms
Россия, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, Вооруженные силы Украины, ATACMS
Трампу будет непросто отозвать решение по ATACMS, считает эксперт

Эксперт Брутер: Трамп не сможет просто так отменить решение Байдена по ATACMS

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Победившему на выборах президента США Дональду Трампу будет непросто отменить разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории, возможен конфликт с американской военно-политической элитой, Трампа в таком случае могут обвинить в сдаче интересов страны, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
"Байден для того и принял такое решение, чтобы Трамп не мог его просто так отменить. Если Трамп его просто так отменит, это будет означать конфронтацию с политической элитой, с военной элитой, с госдеповской элитой... Трампа сразу же объявят лузером и человеком, который сдает Америку в интересах Путина", - сказал РИА Новости Брутер.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Удары по России наносит не Украина, а Запад, заявили в Кремле
Вчера, 12:59
Эксперт уточнил, что самое решение Байдена может быть техническим. "Какую-то запятую где-то переставили", - предположил он.
"Трамп понимает, что это так. Мы это видим по тому, что со стороны Трампа нет никакой реакции. Если бы у Трампа была четкая позиция по этому вопросу, мы бы уже узнали, он вообще разговорчивый... Вопрос в том, что это (решение Байдена - ред.) - эффективный и дешевый способ подвесить ситуацию. Теперь Трампу придется в одностороннем порядке, если он хочет каких-то движений в сторону переговоров, это решение отменять", - подчеркнул эксперт.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Трамп не против эскалации конфликта на Украине, считает Миронов
Вчера, 13:16
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Бербок отреагировала на разрешение США бить вглубь России
Вчера, 13:01
 
РоссияСШАДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024Вооруженные силы УкраиныATACMS
 
 
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