https://ria.ru/20241118/tramp-1984311643.html

Команда Трампа прокомментировала разрешение Киеву бить вглубь России

Команда Трампа прокомментировала разрешение Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024

Команда Трампа прокомментировала разрешение Киеву бить вглубь России

Директор по коммуникациям переходной команды победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Стивен Чунг на фоне сообщений о том, что американский... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T05:05

2024-11-18T05:05

2024-11-18T09:21

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дальнобойные ракеты

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Директор по коммуникациям переходной команды победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Стивен Чунг на фоне сообщений о том, что американский лидер Джо Байден санкционировал использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории РФ, заявил, что только Трамп может привести обе стороны конфликта за стол переговоров. "Как говорил президент Трамп в ходе предвыборной кампании, он единственный человек, который может сблизить стороны, чтобы договориться о мире и работать над прекращением войны и убийств", — заявил Чунг в комментарии телеканалу CNN. Как утверждает телеканал, представитель переходной команды Трампа не ответил на вопросы CNN о том, были ли Трамп и его будущие советники по национальной безопасности заранее проинформированы о решении американских властей. Чунг добавил, что официальные заявления по этому вопросу будут исходить от самого Трампа или его уполномоченных представителей. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20241118/ssha-1984300413.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, джо байден, дальнобойные ракеты