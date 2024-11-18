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Трамп выбрал председателя Федеральной комиссии по связи США - РИА Новости, 18.11.2024
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04:01 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/tramp-1984309141.html
Трамп выбрал председателя Федеральной комиссии по связи США
Трамп выбрал председателя Федеральной комиссии по связи США - РИА Новости, 18.11.2024
Трамп выбрал председателя Федеральной комиссии по связи США
Избранный президент США Дональд Трамп выбрал кандидатуру Брендана Карра на роль нового председателя Федеральной комиссии по связи (FCC). РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T04:01
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп выбрал кандидатуру Брендана Карра на роль нового председателя Федеральной комиссии по связи (FCC). Федеральная комиссия по связи играет ключевую роль в регулировании телекоммуникаций и СМИ в США, включая контроль за интернетом, телевещанием и внедрением новых технологий, что делает её одной из важнейших структур для американской экономики и коммуникационной инфраструктуры. "Карр — настоящий защитник свободы слова. Он положит конец регуляторным посягательствам, сдерживающим свободы американцев и тормозящим нашу экономику, а также обеспечит, чтобы FCC работала на благо аграрных регионов Америки", — подчеркнул Трамп в своём распространенном письменном заявлении. Брендан Карр работает в FCC с 2012 года, он в том числе занимал должность советника тогдашнего председателя Аджита Пая. До этого он специализировался на апелляционных и регуляторных вопросах в юридической сфере, а также работал помощником судьи федерального апелляционного суда. Карр получил степень бакалавра в Университете Джорджтауна и окончил юридический факультет Католического университета Америки с отличием, где в прошлом был редактором университетского юридического журнала. "Поздравляю председателя Карра с отличной работой. Веди нас в великое будущее, Брендан!" — заключил Трамп.
https://ria.ru/20241117/genprokuror-1984203176.html
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп выбрал председателя Федеральной комиссии по связи США

Трамп выбрал Брендана Карра председателем Федеральной комиссии по связи

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп выбрал кандидатуру Брендана Карра на роль нового председателя Федеральной комиссии по связи (FCC).
Федеральная комиссия по связи играет ключевую роль в регулировании телекоммуникаций и СМИ в США, включая контроль за интернетом, телевещанием и внедрением новых технологий, что делает её одной из важнейших структур для американской экономики и коммуникационной инфраструктуры.
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"Карр — настоящий защитник свободы слова. Он положит конец регуляторным посягательствам, сдерживающим свободы американцев и тормозящим нашу экономику, а также обеспечит, чтобы FCC работала на благо аграрных регионов Америки", — подчеркнул Трамп в своём распространенном письменном заявлении.
Брендан Карр работает в FCC с 2012 года, он в том числе занимал должность советника тогдашнего председателя Аджита Пая. До этого он специализировался на апелляционных и регуляторных вопросах в юридической сфере, а также работал помощником судьи федерального апелляционного суда.
Карр получил степень бакалавра в Университете Джорджтауна и окончил юридический факультет Католического университета Америки с отличием, где в прошлом был редактором университетского юридического журнала.
"Поздравляю председателя Карра с отличной работой. Веди нас в великое будущее, Брендан!" — заключил Трамп.
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