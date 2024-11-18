https://ria.ru/20241118/tramp-1984309141.html

Трамп выбрал председателя Федеральной комиссии по связи США

Трамп выбрал председателя Федеральной комиссии по связи США - РИА Новости, 18.11.2024

Трамп выбрал председателя Федеральной комиссии по связи США

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал кандидатуру Брендана Карра на роль нового председателя Федеральной комиссии по связи (FCC). РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T04:01

2024-11-18T04:01

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп выбрал кандидатуру Брендана Карра на роль нового председателя Федеральной комиссии по связи (FCC). Федеральная комиссия по связи играет ключевую роль в регулировании телекоммуникаций и СМИ в США, включая контроль за интернетом, телевещанием и внедрением новых технологий, что делает её одной из важнейших структур для американской экономики и коммуникационной инфраструктуры. "Карр — настоящий защитник свободы слова. Он положит конец регуляторным посягательствам, сдерживающим свободы американцев и тормозящим нашу экономику, а также обеспечит, чтобы FCC работала на благо аграрных регионов Америки", — подчеркнул Трамп в своём распространенном письменном заявлении. Брендан Карр работает в FCC с 2012 года, он в том числе занимал должность советника тогдашнего председателя Аджита Пая. До этого он специализировался на апелляционных и регуляторных вопросах в юридической сфере, а также работал помощником судьи федерального апелляционного суда. Карр получил степень бакалавра в Университете Джорджтауна и окончил юридический факультет Католического университета Америки с отличием, где в прошлом был редактором университетского юридического журнала. "Поздравляю председателя Карра с отличной работой. Веди нас в великое будущее, Брендан!" — заключил Трамп.

https://ria.ru/20241117/genprokuror-1984203176.html

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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024