https://ria.ru/20241118/tigr-1984311463.html

Амурский тигр из Находки ушел в лес

Амурский тигр из Находки ушел в лес - РИА Новости, 18.11.2024

Амурский тигр из Находки ушел в лес

Охотнадзор отпугнул краснокнижного амурского тигра, который вышел к дачам в микрорайоне Врангель в Находке Приморского края и напал там на собаку, зверь ушел в... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T04:58

2024-11-18T04:58

2024-11-18T10:53

происшествия

находка

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Охотнадзор отпугнул краснокнижного амурского тигра, который вышел к дачам в микрорайоне Врангель в Находке Приморского края и напал там на собаку, зверь ушел в лес, сообщает региональный минлесхоз. Ранее в понедельник Центр "Амурский тигр" сообщил, что хищник был замечен в микрорайоне Находки, охотнадзор обеспечивает безопасность тигра и местных жителей. На кадрах очевидцев, опубликованных в Telegram-канале Центра, видно, что хищник лежит в зарослях у дороги. По словам автора видео, это происходит по дороге в район Первостроителей во Врангеле. "Утром 17 ноября группа охотнадзора выехала на место для обследования территории. В 14.30 (07.30 мск) поступило сообщение, что хищник совершил нападение на собаку на территории дачного общества "Дружный". Через несколько минут группа охотнадзора обнаружила тигра", - говорится в сообщении. Сотрудники охотнадзора и полиции отпугнули зверя. "Угрозу удалось устранить, не причинив вреда краснокнижному хищнику. Тигр ушел в лесной массив. На месте работает группа по разрешению конфликтных ситуаций с крупными хищниками. По состоянию на 18 ноября следов пребывания тигра вблизи домов не обнаружено", - отмечает минлесхоз. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20240924/medved-1974421526.html

https://ria.ru/20240815/tigr-1966472486.html

находка

россия

приморский край

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происшествия, находка, россия, приморский край