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В микрорайоне Находки заметили амурского тигра - РИА Новости, 18.11.2024
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02:57 18.11.2024 (обновлено: 10:53 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/tigr-1984306943.html
В микрорайоне Находки заметили амурского тигра
В микрорайоне Находки заметили амурского тигра - РИА Новости, 18.11.2024
В микрорайоне Находки заметили амурского тигра
Краснокнижный амурский тигр замечен в микрорайоне Находки Приморского края, охотнадзор обеспечивает безопасность хищника и местных жителей, сообщает Центр... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T02:57
2024-11-18T10:53
находка
приморский край
россия
центр "амурский тигр"
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Краснокнижный амурский тигр замечен в микрорайоне Находки Приморского края, охотнадзор обеспечивает безопасность хищника и местных жителей, сообщает Центр "Амурский тигр". "Вчера в окрестностях Врангеля в Приморском крае местные жители встретили амурского тигра. В одном из пабликов была информация, что все в порядке, "кот" местный. Несмотря на это, охотнадзор отрабатывает ситуацию, чтобы обеспечить безопасность и людей, и редкого хищника", - говорится в сообщении. На кадрах очевидцев, опубликованных в Telegram-канале Центра, видно, что хищник лежит в зарослях у дороги. По словам автора видео, это происходит по пути в район Первостроителей во Врангеле. Врангель является микрорайоном крупного приморского города Находка. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20240924/konyukhov-1974357220.html
https://ria.ru/20240802/tigr-1963575141.html
находка
приморский край
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находка, приморский край, россия, центр "амурский тигр"
Находка, Приморский край, Россия, Центр "Амурский тигр"
В микрорайоне Находки заметили амурского тигра

В микрорайон Находки зашел тигр, охотнадзор обеспечивает безопасность

© Центр "Амурский тигр"/TelegramКраснокнижный амурский тигр замечен в микрорайоне Находки Приморского края
Краснокнижный амурский тигр замечен в микрорайоне Находки Приморского края - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Центр "Амурский тигр"/Telegram
Краснокнижный амурский тигр замечен в микрорайоне Находки Приморского края
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Краснокнижный амурский тигр замечен в микрорайоне Находки Приморского края, охотнадзор обеспечивает безопасность хищника и местных жителей, сообщает Центр "Амурский тигр".
"Вчера в окрестностях Врангеля в Приморском крае местные жители встретили амурского тигра. В одном из пабликов была информация, что все в порядке, "кот" местный. Несмотря на это, охотнадзор отрабатывает ситуацию, чтобы обеспечить безопасность и людей, и редкого хищника", - говорится в сообщении.
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На кадрах очевидцев, опубликованных в Telegram-канале Центра, видно, что хищник лежит в зарослях у дороги. По словам автора видео, это происходит по пути в район Первостроителей во Врангеле.
Врангель является микрорайоном крупного приморского города Находка.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
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НаходкаПриморский крайРоссияЦентр "Амурский тигр"
 
 
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