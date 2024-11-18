В микрорайоне Находки заметили амурского тигра
В микрорайон Находки зашел тигр, охотнадзор обеспечивает безопасность
© Центр "Амурский тигр"/TelegramКраснокнижный амурский тигр замечен в микрорайоне Находки Приморского края
Краснокнижный амурский тигр замечен в микрорайоне Находки Приморского края
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Краснокнижный амурский тигр замечен в микрорайоне Находки Приморского края, охотнадзор обеспечивает безопасность хищника и местных жителей, сообщает Центр "Амурский тигр".
"Вчера в окрестностях Врангеля в Приморском крае местные жители встретили амурского тигра. В одном из пабликов была информация, что все в порядке, "кот" местный. Несмотря на это, охотнадзор отрабатывает ситуацию, чтобы обеспечить безопасность и людей, и редкого хищника", - говорится в сообщении.
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На кадрах очевидцев, опубликованных в Telegram-канале Центра, видно, что хищник лежит в зарослях у дороги. По словам автора видео, это происходит по пути в район Первостроителей во Врангеле.
Врангель является микрорайоном крупного приморского города Находка.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.