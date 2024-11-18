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Двух боевиков ВСУ внесли в список террористов - РИА Новости, 18.11.2024
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17:53 18.11.2024 (обновлено: 17:55 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/terroristy-1984440176.html
Двух боевиков ВСУ внесли в список террористов
Двух боевиков ВСУ внесли в список террористов - РИА Новости, 18.11.2024
Двух боевиков ВСУ внесли в список террористов
Двое солдат ВСУ Иван Дмитраков* и Виталий Панченко*, которые обвиняются в преступлениях в Курской области, внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ,... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:53
2024-11-18T17:55
в мире
курская область
украина
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Двое солдат ВСУ Иван Дмитраков* и Виталий Панченко*, которые обвиняются в преступлениях в Курской области, внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.Ранее сообщалось, что солдаты 61-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Виталий Панченко* и Иван Дмитраков*, против которых в сентябре было возбуждено дело за преступления в Курской области, предстанут перед судом в Москве."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица:... 19. Панченко Виталий Васильевич*, 13.02.1988 г.р. , г. Винница Украины; 20. Дмитраков Иван Михайлович*, 03.08.1994 г.р., с. Сумовка Бершадского района Винницкой Области Украины", - говорится в перечне.*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ
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в мире, курская область, украина, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Курская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Двух боевиков ВСУ внесли в список террористов

Двух боевиков ВСУ Дмитракова* и Панченко* внесли в список террористов

© Фото : СК РФВиталий Панченко*
Виталий Панченко* - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : СК РФ
Виталий Панченко*. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Двое солдат ВСУ Иван Дмитраков* и Виталий Панченко*, которые обвиняются в преступлениях в Курской области, внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
Ранее сообщалось, что солдаты 61-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Виталий Панченко* и Иван Дмитраков*, против которых в сентябре было возбуждено дело за преступления в Курской области, предстанут перед судом в Москве.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица:... 19. Панченко Виталий Васильевич*, 13.02.1988 г.р. , г. Винница Украины; 20. Дмитраков Иван Михайлович*, 03.08.1994 г.р., с. Сумовка Бершадского района Винницкой Области Украины", - говорится в перечне.
*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ
Воюющий за ВСУ наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Наемника ВСУ из Новой Зеландии внесли в перечень террористов и экстремистов
Вчера, 17:16
 
В миреКурская областьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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