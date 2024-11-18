https://ria.ru/20241118/terroristy-1984440176.html

Двух боевиков ВСУ внесли в список террористов

Двух боевиков ВСУ внесли в список террористов - РИА Новости, 18.11.2024

Двух боевиков ВСУ внесли в список террористов

Двое солдат ВСУ Иван Дмитраков* и Виталий Панченко*, которые обвиняются в преступлениях в Курской области, внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ,... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T17:53

2024-11-18T17:53

2024-11-18T17:55

в мире

курская область

украина

россия

вооруженные силы украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Двое солдат ВСУ Иван Дмитраков* и Виталий Панченко*, которые обвиняются в преступлениях в Курской области, внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.Ранее сообщалось, что солдаты 61-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Виталий Панченко* и Иван Дмитраков*, против которых в сентябре было возбуждено дело за преступления в Курской области, предстанут перед судом в Москве."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица:... 19. Панченко Виталий Васильевич*, 13.02.1988 г.р. , г. Винница Украины; 20. Дмитраков Иван Михайлович*, 03.08.1994 г.р., с. Сумовка Бершадского района Винницкой Области Украины", - говорится в перечне.*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ

https://ria.ru/20241118/naemnik-1984432933.html

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в мире, курская область, украина, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)