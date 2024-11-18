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В Петербурге грузовой тепловоз сошел с рельсов - РИА Новости, 18.11.2024
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12:13 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/teplovoz--1984361951.html
В Петербурге грузовой тепловоз сошел с рельсов
В Петербурге грузовой тепловоз сошел с рельсов - РИА Новости, 18.11.2024
В Петербурге грузовой тепловоз сошел с рельсов
Грузовой тепловоз сошел с рельсов на железнодорожном перегоне в Санкт-Петербурге, пострадавших нет, организована проверка, сообщила Северо-Западная транспортная РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:13
2024-11-18T12:13
санкт-петербург
происшествия
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Грузовой тепловоз сошел с рельсов на железнодорожном перегоне в Санкт-Петербурге, пострадавших нет, организована проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, ночью 18 ноября 2024 года на 11 километре перегона Новая Деревня - Лахта на подъездных путях коммерческой организации произошел сход маневрового тепловоза. Пострадавших нет", – говорится в сообщении. Причины инцидента устанавливаются. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20241117/vagon-1984261409.html
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санкт-петербург, происшествия, северо-западная транспортная прокуратура
Санкт-Петербург, Происшествия, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге грузовой тепловоз сошел с рельсов

Прокуратура: в Петербурге грузовой тепловоз сошел с рельсов, пострадавших нет

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramМесто схода грузового тепловоза с рельсов на железнодорожном перегоне в Санкт-Петербурге
Место схода грузового тепловоза с рельсов на железнодорожном перегоне в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Место схода грузового тепловоза с рельсов на железнодорожном перегоне в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Грузовой тепловоз сошел с рельсов на железнодорожном перегоне в Санкт-Петербурге, пострадавших нет, организована проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, ночью 18 ноября 2024 года на 11 километре перегона Новая Деревня - Лахта на подъездных путях коммерческой организации произошел сход маневрового тепловоза. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Вагон сошел с рельсов на подъездных путях к станции Батарейная в Иркутске - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
В Иркутске вагон сошел с рельсов на станции Батарейная
17 ноября, 16:03
Причины инцидента устанавливаются.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Место схода с рельсов грузовых вагонов в Ленинградской области. 14 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В Ленинградской области грузовой поезд сошел с рельсов
14 ноября, 14:31
 
Санкт-ПетербургПроисшествияСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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