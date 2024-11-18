https://ria.ru/20241118/teplovoz--1984361951.html

В Петербурге грузовой тепловоз сошел с рельсов

В Петербурге грузовой тепловоз сошел с рельсов - РИА Новости, 18.11.2024

В Петербурге грузовой тепловоз сошел с рельсов

Грузовой тепловоз сошел с рельсов на железнодорожном перегоне в Санкт-Петербурге, пострадавших нет, организована проверка, сообщила Северо-Западная транспортная РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:13

2024-11-18T12:13

2024-11-18T12:13

санкт-петербург

происшествия

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Грузовой тепловоз сошел с рельсов на железнодорожном перегоне в Санкт-Петербурге, пострадавших нет, организована проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, ночью 18 ноября 2024 года на 11 километре перегона Новая Деревня - Лахта на подъездных путях коммерческой организации произошел сход маневрового тепловоза. Пострадавших нет", – говорится в сообщении. Причины инцидента устанавливаются. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20241117/vagon-1984261409.html

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санкт-петербург, происшествия, северо-западная транспортная прокуратура