https://ria.ru/20241118/teplovoz--1984361951.html
В Петербурге грузовой тепловоз сошел с рельсов
В Петербурге грузовой тепловоз сошел с рельсов - РИА Новости, 18.11.2024
В Петербурге грузовой тепловоз сошел с рельсов
Грузовой тепловоз сошел с рельсов на железнодорожном перегоне в Санкт-Петербурге, пострадавших нет, организована проверка, сообщила Северо-Западная транспортная РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:13
2024-11-18T12:13
2024-11-18T12:13
санкт-петербург
происшествия
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Грузовой тепловоз сошел с рельсов на железнодорожном перегоне в Санкт-Петербурге, пострадавших нет, организована проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, ночью 18 ноября 2024 года на 11 километре перегона Новая Деревня - Лахта на подъездных путях коммерческой организации произошел сход маневрового тепловоза. Пострадавших нет", – говорится в сообщении. Причины инцидента устанавливаются. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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санкт-петербург, происшествия, северо-западная транспортная прокуратура
Санкт-Петербург, Происшествия, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге грузовой тепловоз сошел с рельсов
Прокуратура: в Петербурге грузовой тепловоз сошел с рельсов, пострадавших нет