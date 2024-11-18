https://ria.ru/20241118/svo-1984375826.html
ВС России поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины
ВС России поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины - РИА Новости, 18.11.2024
ВС России поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины
Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность военно-промышленного комплекса Украины,... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:13
2024-11-18T13:13
2024-11-18T13:19
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность военно-промышленного комплекса Украины, места подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов и склады хранения беспилотных летательных аппаратов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36 174 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 369 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 125 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 492 единицы специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, украина, вооруженные силы рф, россия, технологии, франция
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ, Россия, Технологии, Франция
ВС России поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины
МО: ВС России поразили военные аэродромы и склады хранения БПЛА
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность военно-промышленного комплекса Украины, места подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов и склады хранения беспилотных летательных аппаратов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции
, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США
и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36 174 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 369 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 125 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 492 единицы специальной военной автомобильной техники.