https://ria.ru/20241118/svo-1984375826.html

ВС России поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины

ВС России поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины - РИА Новости, 18.11.2024

ВС России поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины

Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность военно-промышленного комплекса Украины,... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T13:13

2024-11-18T13:13

2024-11-18T13:19

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность военно-промышленного комплекса Украины, места подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов и склады хранения беспилотных летательных аппаратов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36 174 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 369 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 125 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 492 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20241118/vsu-1984319411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, украина, вооруженные силы рф, россия, технологии, франция