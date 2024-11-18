Во второй поток программы "Время героев" поступило свыше 6,5 тысячи заявок
Во второй поток программы "Время героев" поступило 6,5 тысячи заявок за три дня
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУчастники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время героев" в мастерской управления "Сенеж"
Участники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время героев" в мастерской управления "Сенеж". Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. С начала регистрации кандидатов на участие в президентской программе "Время героев" поступило свыше 6,5 тысячи заявок от участников и ветеранов СВО, сообщается в Telegram-канале программы.
"Шесть тысяч шестьсот сорок заявок было подано за первые три дня дополнительной регистрации на отбор во второй поток", — говорится в сообщении.
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Дополнительная регистрация началась 15 ноября и продлится до 15 января.
О старте новой инициативы для ветеранов и участников специальной военной операции Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию в феврале. Он подчеркнул, что участниками программы "Время героев" должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
На сегодняшний день уже 12 участников "Времени героев" получили назначения на ответственные должности. Среди них — полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, глава "Движения первых" Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев.