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Во второй поток программы "Время героев" поступило свыше 6,5 тысячи заявок - РИА Новости, 18.11.2024
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12:14 18.11.2024 (обновлено: 12:33 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/svo-1984362320.html
Во второй поток программы "Время героев" поступило свыше 6,5 тысячи заявок
Во второй поток программы "Время героев" поступило свыше 6,5 тысячи заявок - РИА Новости, 18.11.2024
Во второй поток программы "Время героев" поступило свыше 6,5 тысячи заявок
С начала регистрации кандидатов на участие в президентской программе "Время героев" поступило свыше 6,5 тысячи заявок от участников и ветеранов СВО, сообщается... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:14
2024-11-18T12:33
специальная военная операция на украине
россия
тамбовская область
владимир путин
артем жога
евгений первышов
общество
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. С начала регистрации кандидатов на участие в президентской программе "Время героев" поступило свыше 6,5 тысячи заявок от участников и ветеранов СВО, сообщается в Telegram-канале программы. "Шесть тысяч шестьсот сорок заявок было подано за первые три дня дополнительной регистрации на отбор во второй поток", — говорится в сообщении. Дополнительная регистрация началась 15 ноября и продлится до 15 января. О старте новой инициативы для ветеранов и участников специальной военной операции Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию в феврале. Он подчеркнул, что участниками программы "Время героев" должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.На сегодняшний день уже 12 участников "Времени героев" получили назначения на ответственные должности. Среди них — полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, глава "Движения первых" Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев.
https://ria.ru/20241002/opyt-1976058156.html
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россия, тамбовская область, владимир путин, артем жога, евгений первышов, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Тамбовская область, Владимир Путин, Артем Жога, Евгений Первышов, Общество
Во второй поток программы "Время героев" поступило свыше 6,5 тысячи заявок

Во второй поток программы "Время героев" поступило 6,5 тысячи заявок за три дня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУчастники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время героев" в мастерской управления "Сенеж"
Участники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы Время героев в мастерской управления Сенеж - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Участники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время героев" в мастерской управления "Сенеж". Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. С начала регистрации кандидатов на участие в президентской программе "Время героев" поступило свыше 6,5 тысячи заявок от участников и ветеранов СВО, сообщается в Telegram-канале программы.
"Шесть тысяч шестьсот сорок заявок было подано за первые три дня дополнительной регистрации на отбор во второй поток", — говорится в сообщении.
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Дополнительная регистрация началась 15 ноября и продлится до 15 января.
О старте новой инициативы для ветеранов и участников специальной военной операции Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию в феврале. Он подчеркнул, что участниками программы "Время героев" должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
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Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
На сегодняшний день уже 12 участников "Времени героев" получили назначения на ответственные должности. Среди них — полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, глава "Движения первых" Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев.
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