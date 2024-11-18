https://ria.ru/20241118/svo-1984330905.html

Картаполов: разрешение Киеву на удары вглубь России не повлияет на ход СВО

Картаполов: разрешение Киеву на удары вглубь России не повлияет на ход СВО - РИА Новости, 18.11.2024

Картаполов: разрешение Киеву на удары вглубь России не повлияет на ход СВО

Разрешение Киеву на удары вглубь РФ западным оружием никак не повлияет на ход спецоперации, но этот фактор будет учитываться, российские ПВО способны эффективно РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T09:35

2024-11-18T09:35

2024-11-18T10:31

украинский демократический альянс за реформы (удар)

киев

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андрей картаполов

джо байден

госдума рф

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Разрешение Киеву на удары вглубь РФ западным оружием никак не повлияет на ход спецоперации, но этот фактор будет учитываться, российские ПВО способны эффективно действовать по всем типам западных дальнобойных боеприпасов, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro."Ход операции это никак не изменит, вот вообще никак, как мы продолжали выполнять задачи, так и будем их продолжать выполнять. Этот фактор мы, конечно, будем учитывать, но те задачи, которые поставил наш верховный главнокомандующий, будут выполнены", - сказал Картаполов.Депутат отметил, что российские средства противовоздушной обороны очень эффективно могут действовать по всем типам подобных боеприпасов."Надо четко понимать, что это за средства дальнего поражения, они там делятся на ракеты воздушного базирования, те же самые Storm Shadow, SCALP и прочее. Как с ними бороться? Сделать так, чтобы самолеты не могли летать. Последнее время мы этим активно занимаемся, работаем по инфраструктуре аэродромов очень плотно и надо продолжать это делать. Если самолет не взлетит, то ракета не полетит", - подчеркнул он.По словам парламентария, американские ракеты ATACMS более сложно отслеживать, но все равно можно, поэтому необходимо выявлять места их базирования и наносить по ним удары для того, чтобы нанести поражение до момента пуска ракет."Безусловно, остается шанс, что они могут куда-то попасть. Я подчеркиваю, что именно куда-то, потому что, как правило, заявляя о том, что они собираются бить по военным объектам, они бьют по мирным городам и другим населенным пунктам. Вот это серьезная опасность. Ну а наш президент, верховный главнокомандующий, он уже сказал, что это будет означать для наших западных партнеров. Поэтому ждем его решения и команды, которые мы выполним", - добавил глава комитета Госдумы.

https://ria.ru/20241118/tramp-1984311643.html

https://ria.ru/20241118/udary-1984314449.html

https://ria.ru/20241118/vsu-1984331942.html

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украинский демократический альянс за реформы (удар), киев, россия, украина, андрей картаполов, джо байден, госдума рф