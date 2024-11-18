https://ria.ru/20241118/sun-1984313624.html

Двое неизвестных угнали грузовик и квадроцикл с фермы британских монархов

Двое неизвестных угнали грузовик и квадроцикл с фермы британских монархов - РИА Новости, 18.11.2024

Двое неизвестных угнали грузовик и квадроцикл с фермы британских монархов

Двое неизвестных мужчин угнали грузовик и квадроцикл с фермы, расположенной на территории Виндзорского замка, после сокращения числа охранников в резиденции... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T05:51

2024-11-18T05:51

2024-11-18T05:51

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Двое неизвестных мужчин угнали грузовик и квадроцикл с фермы, расположенной на территории Виндзорского замка, после сокращения числа охранников в резиденции британских монархов, сообщает газета Sun со ссылкой на источник и полицию. Как уточняет газета, кража произошла 13 октября на фоне сокращения числа охранников королевской резиденции, связанного с нехваткой квалифицированных сотрудников и желанием успокоить туристов, напуганных вооруженными правоохранителями. "Двое мужчин в масках угнали пикап и квадроцикл, которые хранились в сарае... на действующей ферме, находящейся в зоне охраны (Виндзорского) замка", — говорится в публикации. Как пишет газета, воры перелезли через почти двухметровый забор, протаранили на украденном грузовике входные ворота и скрылись. На момент происшествия в коттедже "Аделаида", который находится вблизи от замка, предположительно, находилась семья наследного принца Уильяма и принцессы Кейт с тремя детьми, при этом король Великобритании Карл и его супруга Камилла в замке отсутствовали. По словам представителя полиции, злоумышленники еще не задержаны. Правоохранители расследуют инцидент.

https://ria.ru/20230525/krazha-1874096974.html

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