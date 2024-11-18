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Двое неизвестных угнали грузовик и квадроцикл с фермы британских монархов - РИА Новости, 18.11.2024
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05:51 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/sun-1984313624.html
Двое неизвестных угнали грузовик и квадроцикл с фермы британских монархов
Двое неизвестных угнали грузовик и квадроцикл с фермы британских монархов - РИА Новости, 18.11.2024
Двое неизвестных угнали грузовик и квадроцикл с фермы британских монархов
Двое неизвестных мужчин угнали грузовик и квадроцикл с фермы, расположенной на территории Виндзорского замка, после сокращения числа охранников в резиденции... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T05:51
2024-11-18T05:51
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Двое неизвестных мужчин угнали грузовик и квадроцикл с фермы, расположенной на территории Виндзорского замка, после сокращения числа охранников в резиденции британских монархов, сообщает газета Sun со ссылкой на источник и полицию. Как уточняет газета, кража произошла 13 октября на фоне сокращения числа охранников королевской резиденции, связанного с нехваткой квалифицированных сотрудников и желанием успокоить туристов, напуганных вооруженными правоохранителями. "Двое мужчин в масках угнали пикап и квадроцикл, которые хранились в сарае... на действующей ферме, находящейся в зоне охраны (Виндзорского) замка", — говорится в публикации. Как пишет газета, воры перелезли через почти двухметровый забор, протаранили на украденном грузовике входные ворота и скрылись. На момент происшествия в коттедже "Аделаида", который находится вблизи от замка, предположительно, находилась семья наследного принца Уильяма и принцессы Кейт с тремя детьми, при этом король Великобритании Карл и его супруга Камилла в замке отсутствовали. По словам представителя полиции, злоумышленники еще не задержаны. Правоохранители расследуют инцидент.
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в мире, великобритания, виндзор, sun
В мире, Великобритания, Виндзор, Sun
Двое неизвестных угнали грузовик и квадроцикл с фермы британских монархов

Sun: принц и принцесса Уэльские с детьми спали, пока воры орудовали на ферме

CC BY-SA 3.0 / Diliff / Windsor Castle Upper Ward Quadrangle panoramic viewВиндзорский замок в Великобритании
Виндзорский замок в Великобритании - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
CC BY-SA 3.0 / Diliff / Windsor Castle Upper Ward Quadrangle panoramic view
Виндзорский замок в Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Двое неизвестных мужчин угнали грузовик и квадроцикл с фермы, расположенной на территории Виндзорского замка, после сокращения числа охранников в резиденции британских монархов, сообщает газета Sun со ссылкой на источник и полицию.
Как уточняет газета, кража произошла 13 октября на фоне сокращения числа охранников королевской резиденции, связанного с нехваткой квалифицированных сотрудников и желанием успокоить туристов, напуганных вооруженными правоохранителями.
"Двое мужчин в масках угнали пикап и квадроцикл, которые хранились в сарае... на действующей ферме, находящейся в зоне охраны (Виндзорского) замка", — говорится в публикации.
Как пишет газета, воры перелезли через почти двухметровый забор, протаранили на украденном грузовике входные ворота и скрылись. На момент происшествия в коттедже "Аделаида", который находится вблизи от замка, предположительно, находилась семья наследного принца Уильяма и принцессы Кейт с тремя детьми, при этом король Великобритании Карл и его супруга Камилла в замке отсутствовали.
По словам представителя полиции, злоумышленники еще не задержаны. Правоохранители расследуют инцидент.
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