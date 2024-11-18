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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 18.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги
Взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T01:25
2024-11-18T01:25
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "В Сумах прогремел взрыв", - сообщает телеканал. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области воздушная тревога звучит с 20.32 мск воскресенья. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги
ТСН: в Сумах прозвучал взрыв