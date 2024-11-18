https://ria.ru/20241118/sud-1984410808.html

Суд отправил в СИЗО женщину, напавшую на его приставов

Суд отправил в СИЗО женщину, напавшую на его приставов - РИА Новости, 18.11.2024

Суд отправил в СИЗО женщину, напавшую на его приставов

Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО 50-летнюю женщину по обвинению в нападении и оскорблении приставов этого же суда, следует из материалов, имеющихся в... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T15:33

2024-11-18T15:33

2024-11-18T15:33

происшествия

москва

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО 50-летнюю женщину по обвинению в нападении и оскорблении приставов этого же суда, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что в августе было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, а также по двум эпизодам статьи УК об оскорблении представителя власти. Речь идет о судебных приставах, работающих в Мещанском суде. 23 августа женщине было предъявлено обвинение, в этот же день Мещанский суд столицы отправил её под домашний арест. Однако затем следствие вышло в суд с ходатайством об ее заключении под стражу в связи с нарушением ранее избранной меры. В середине октября суд женщину отправили в СИЗО. На YouTube есть видеозапись от 19 августа, касающаяся обвиняемой и её возрастной матери. На видео мать жалуется оператору, что её "избили, надели на неё наручники, хотя мы только хотели узнать, когда будет председатель суда". Позднее в ходе ролика дочь поясняет, что они по своему делу ходили в суд к судье и председателю с жалобами на волокиту со стороны правоохранителей. На место были вызваны сотрудники полиции, которые забрали женщин в отдел. Среди прочего обвиняемая жаловалась полицейским, что судебный пристав якобы дрался и угрожал убить. Один из приставов на видео стоит на фоне женщин, которые эмоционально делятся своей историей, и улыбается. Как рассказал РИА Новости адвокат Илья Шайхутдинов, это две пожилые женщины, которые никак не могли причинить какой-либо ущерб четверым судебным приставам. "Они 4 года ходят судятся, в один из дней они пришли на приём, судебные приставы без объяснения причин вывели их на первый этаж, применили к ним силу, пытались их задержать. В момент задержания моя подзащитная, убегая от приставов с целью оказаться на улице и вызвать полицию, врезалась в одного из приставов, тем самым, по мнению правоохранителей, причинила вред в виде легкого растяжения. При этом четыре пристава и два сотрудника полиции написали на них заявления", - рассказал собеседник агентства. По словам Шайхутдинова, защита пока до конца не понимает, кто именно признан потерпевшим по делу – приставы или полицейские. "Кто из них, кому какой ущерб причинен – мы до сих пор не знаем, никаких очных ставок не проводилось, с экспертизами нас не знакомят", - сказал адвокат. Он также пояснил, что со стороны семьи было подано встречное заявление из-за побоев, но никаких действий по нему не проводится. Дело в отношении 80-летней матери не возбуждалось. Что касается ужесточения меры пресечения, заключил адвокат, это произошло из-за того, что обвиняемая не надевала электронный браслет, хотя и находилась дома.

https://ria.ru/20240814/sk-1966183025.html

https://ria.ru/20240803/moskva-1963879916.html

https://ria.ru/20240419/arest-1941131793.html

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происшествия, москва