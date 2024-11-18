https://ria.ru/20241118/sud-1984300159.html

Суд приступит к рассмотрению дела о гибели туристов в коллекторе Москвы

Суд приступит к рассмотрению дела о гибели туристов в коллекторе Москвы - РИА Новости, 18.11.2024

Суд приступит к рассмотрению дела о гибели туристов в коллекторе Москвы

Мещанский суд Москвы в понедельник начнет рассмотрение уголовного дела о гибели людей в московском коллекторе, фигурантами которого являются Александр Ким и... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T00:33

2024-11-18T00:33

2024-11-18T00:33

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в понедельник начнет рассмотрение уголовного дела о гибели людей в московском коллекторе, фигурантами которого являются Александр Ким и Никита Дубас, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 18 ноября в 14.00", — сказали в суде. Киму и Дубасу вменяется часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Гражданин Казахстана, глава IT-компании "Спутник" Александр Ким и руководитель турфирмы Никита Дубас были арестованы в конце августа 2023 года. Вину они не признали. Защита Кима настаивала, что он, как айтишник, создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким говорил в суде, что его компания - участник "Сколково" - не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты. Ещё один фигурант — директор компании "Авангард" Александр Лазовский, по данным СК, улетел в ОАЭ, он объявлен в международный розыск и заочно арестован. Согласно данным следствия, 20 августа 2023 года гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода.

https://ria.ru/20240911/kollektor-1971974212.html

https://ria.ru/20230821/kollektor-1891382677.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), сколково, погибшие