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Суд приступит к рассмотрению дела о гибели туристов в коллекторе Москвы - РИА Новости, 18.11.2024
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00:33 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/sud-1984300159.html
Суд приступит к рассмотрению дела о гибели туристов в коллекторе Москвы
Суд приступит к рассмотрению дела о гибели туристов в коллекторе Москвы - РИА Новости, 18.11.2024
Суд приступит к рассмотрению дела о гибели туристов в коллекторе Москвы
Мещанский суд Москвы в понедельник начнет рассмотрение уголовного дела о гибели людей в московском коллекторе, фигурантами которого являются Александр Ким и... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T00:33
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происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сколково
погибшие
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в понедельник начнет рассмотрение уголовного дела о гибели людей в московском коллекторе, фигурантами которого являются Александр Ким и Никита Дубас, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 18 ноября в 14.00", — сказали в суде. Киму и Дубасу вменяется часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Гражданин Казахстана, глава IT-компании "Спутник" Александр Ким и руководитель турфирмы Никита Дубас были арестованы в конце августа 2023 года. Вину они не признали. Защита Кима настаивала, что он, как айтишник, создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким говорил в суде, что его компания - участник "Сколково" - не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты. Ещё один фигурант — директор компании "Авангард" Александр Лазовский, по данным СК, улетел в ОАЭ, он объявлен в международный розыск и заочно арестован. Согласно данным следствия, 20 августа 2023 года гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода.
https://ria.ru/20240911/kollektor-1971974212.html
https://ria.ru/20230821/kollektor-1891382677.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), сколково, погибшие
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Сколково, погибшие
Суд приступит к рассмотрению дела о гибели туристов в коллекторе Москвы

Мещанский суд начнет рассмотрение уголовного дела о гибели людей в коллекторе

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в понедельник начнет рассмотрение уголовного дела о гибели людей в московском коллекторе, фигурантами которого являются Александр Ким и Никита Дубас, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 18 ноября в 14.00", — сказали в суде.
Александр Ким и Никита Дубас в суде - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Фигурантам дела о гибели людей в коллекторе в Москве предъявили обвинение
11 сентября, 06:25
Киму и Дубасу вменяется часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).
Гражданин Казахстана, глава IT-компании "Спутник" Александр Ким и руководитель турфирмы Никита Дубас были арестованы в конце августа 2023 года. Вину они не признали.
Защита Кима настаивала, что он, как айтишник, создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким говорил в суде, что его компания - участник "Сколково" - не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты.
Ещё один фигурант — директор компании "Авангард" Александр Лазовский, по данным СК, улетел в ОАЭ, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Согласно данным следствия, 20 августа 2023 года гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
В ГД попросили Краснова взять под контроль дело о гибели людей в коллекторе
21 августа 2023, 19:19
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Сколковопогибшие
 
 
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