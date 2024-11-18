https://ria.ru/20241118/stok-1984391549.html

"Россия сегодня" запускает новый сервис визуального контента СТОК

"Россия сегодня" запускает новый сервис визуального контента СТОК - РИА Новости, 18.11.2024

"Россия сегодня" запускает новый сервис визуального контента СТОК

Медиагруппа "Россия сегодня" запускает новый сервис визуального контента СТОК, созданный на базе Медиабанка РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T14:03

2024-11-18T14:03

2024-11-18T14:03

новости агентства

медиа - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984388485_130:0:3771:2048_1920x0_80_0_0_1555cf5aa6e91d1327a0ca6f0c40071e.jpg

МОСКВА, 18 ноября – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" запускает новый сервис визуального контента СТОК, созданный на базе Медиабанка РИА Новости.СТОК РИА Новости ориентирован на широкий круг пользователей и включает тщательно отобранные изображения высокого разрешения, подходящие для различных целей: от веб-дизайна до печати, оформления интерьеров и презентационных материалов. В СТОК вошли фотографии по самым востребованным темам: повседневная жизнь, города России и мира, времена года, природные явления, транспорт, еда и напитки, путешествия, флора и фауна, общество и многое другое."Фотографии, представленные в сервисе СТОК, отличаются исключительным качеством и сделаны лучшими профессионалами своего дела – штатными фотографами РИА Новости, среди которых лауреаты многочисленных международных и национальных премий", – отметил директор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль. – "Раздел пополняется ежедневно новыми материалами, соответствующими последним трендам в области визуальных медиа".Тегирование фотоматериалов выполнено с применением передовых технологий искусственного интеллекта на основе модели компьютерного зрения, позволяющей автоматически и точно распознавать объекты на изображении. Таким образом, при поиске контента обеспечен наиболее релевантный отбор.СТОК предлагает удобный и быстрый процесс покупки изображений онлайн через банковские карты.Медиабанк РИА Новости – это более 3,5 миллионов актуальных новостных фотографий и крупнейший оцифрованный и атрибутированный фотоархив, а также видео, инфографика и карикатуры. Благодаря удобному, интуитивно понятому интерфейсу пользователи могут легко управлять контентом как на мобильных устройствах, так и на широкоформатных экранах. Платформа предлагает инструменты для создания индивидуальных подборок мультимедиа, обеспечивая высокую скорость загрузки, стабильную работу и надежную защиту данных. Поскольку раздел СТОК полностью интегрирован в интерфейс Медиабанка, новым пользователям будет доступен функционал всей платформы.

https://ria.ru/20241115/sputnik-1983910613.html

https://ria.ru/20241106/vesti-1982194182.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости агентства, медиа - общество