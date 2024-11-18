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"Россия сегодня" запускает новый сервис визуального контента СТОК - РИА Новости, 18.11.2024
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14:03 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/stok-1984391549.html
"Россия сегодня" запускает новый сервис визуального контента СТОК
"Россия сегодня" запускает новый сервис визуального контента СТОК - РИА Новости, 18.11.2024
"Россия сегодня" запускает новый сервис визуального контента СТОК
Медиагруппа "Россия сегодня" запускает новый сервис визуального контента СТОК, созданный на базе Медиабанка РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T14:03
2024-11-18T14:03
новости агентства
медиа - общество
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МОСКВА, 18 ноября – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" запускает новый сервис визуального контента СТОК, созданный на базе Медиабанка РИА Новости.СТОК РИА Новости ориентирован на широкий круг пользователей и включает тщательно отобранные изображения высокого разрешения, подходящие для различных целей: от веб-дизайна до печати, оформления интерьеров и презентационных материалов. В СТОК вошли фотографии по самым востребованным темам: повседневная жизнь, города России и мира, времена года, природные явления, транспорт, еда и напитки, путешествия, флора и фауна, общество и многое другое."Фотографии, представленные в сервисе СТОК, отличаются исключительным качеством и сделаны лучшими профессионалами своего дела – штатными фотографами РИА Новости, среди которых лауреаты многочисленных международных и национальных премий", – отметил директор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль. – "Раздел пополняется ежедневно новыми материалами, соответствующими последним трендам в области визуальных медиа".Тегирование фотоматериалов выполнено с применением передовых технологий искусственного интеллекта на основе модели компьютерного зрения, позволяющей автоматически и точно распознавать объекты на изображении. Таким образом, при поиске контента обеспечен наиболее релевантный отбор.СТОК предлагает удобный и быстрый процесс покупки изображений онлайн через банковские карты.Медиабанк РИА Новости – это более 3,5 миллионов актуальных новостных фотографий и крупнейший оцифрованный и атрибутированный фотоархив, а также видео, инфографика и карикатуры. Благодаря удобному, интуитивно понятому интерфейсу пользователи могут легко управлять контентом как на мобильных устройствах, так и на широкоформатных экранах. Платформа предлагает инструменты для создания индивидуальных подборок мультимедиа, обеспечивая высокую скорость загрузки, стабильную работу и надежную защиту данных. Поскольку раздел СТОК полностью интегрирован в интерфейс Медиабанка, новым пользователям будет доступен функционал всей платформы.
https://ria.ru/20241115/sputnik-1983910613.html
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РИА Новости
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60
353
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости агентства, медиа - общество
Новости агентства, Медиа - Общество

"Россия сегодня" запускает новый сервис визуального контента СТОК

© РИА Новости"Россия сегодня" запускает новый сервис визуального контента СТОК
Россия сегодня запускает новый сервис визуального контента СТОК - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости
"Россия сегодня" запускает новый сервис визуального контента СТОК
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МОСКВА, 18 ноября – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" запускает новый сервис визуального контента СТОК, созданный на базе Медиабанка РИА Новости.
СТОК РИА Новости ориентирован на широкий круг пользователей и включает тщательно отобранные изображения высокого разрешения, подходящие для различных целей: от веб-дизайна до печати, оформления интерьеров и презентационных материалов. В СТОК вошли фотографии по самым востребованным темам: повседневная жизнь, города России и мира, времена года, природные явления, транспорт, еда и напитки, путешествия, флора и фауна, общество и многое другое.
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"Фотографии, представленные в сервисе СТОК, отличаются исключительным качеством и сделаны лучшими профессионалами своего дела – штатными фотографами РИА Новости, среди которых лауреаты многочисленных международных и национальных премий", – отметил директор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль. – "Раздел пополняется ежедневно новыми материалами, соответствующими последним трендам в области визуальных медиа".
Тегирование фотоматериалов выполнено с применением передовых технологий искусственного интеллекта на основе модели компьютерного зрения, позволяющей автоматически и точно распознавать объекты на изображении. Таким образом, при поиске контента обеспечен наиболее релевантный отбор.
СТОК предлагает удобный и быстрый процесс покупки изображений онлайн через банковские карты.
Медиабанк РИА Новости – это более 3,5 миллионов актуальных новостных фотографий и крупнейший оцифрованный и атрибутированный фотоархив, а также видео, инфографика и карикатуры. Благодаря удобному, интуитивно понятому интерфейсу пользователи могут легко управлять контентом как на мобильных устройствах, так и на широкоформатных экранах. Платформа предлагает инструменты для создания индивидуальных подборок мультимедиа, обеспечивая высокую скорость загрузки, стабильную работу и надежную защиту данных. Поскольку раздел СТОК полностью интегрирован в интерфейс Медиабанка, новым пользователям будет доступен функционал всей платформы.
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