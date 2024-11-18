https://ria.ru/20241118/starmer-1984304491.html

Times: Стармер поддержал идею платить другим странам за сокращение миграции

Times: Стармер поддержал идею платить другим странам за сокращение миграции - РИА Новости, 18.11.2024

Times: Стармер поддержал идею платить другим странам за сокращение миграции

Британский премьер Кир Стармер поддержал идею финансового стимулирования таких стран, как Вьетнам и Ирак, в целях снижения числа эмигрирующих оттуда людей в... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T02:02

2024-11-18T02:02

2024-11-18T02:02

в мире

великобритания

вьетнам

кир стармер

ирак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950165490_0:24:3071:1751_1920x0_80_0_0_f4b64d2a6618d254ac810d65a10b0f33.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Британский премьер Кир Стармер поддержал идею финансового стимулирования таких стран, как Вьетнам и Ирак, в целях снижения числа эмигрирующих оттуда людей в Британию, пишет газета Times со ссылкой на заявление премьера. "Кир Стармер поддерживает планы о том, чтобы Британия платила таким странам, как Вьетнам и Ирак, чтобы помочь им сократить число нелегальных мигрантов, ежегодно отправляющихся в Великобританию", - говорится в материале издания. Как пишет газета, Стармер также поддержал идею заключения миграционных соглашений с такими странами, как Албания. "Все, что мы можем сделать, чтобы остановить отъезд людей, является правильным ", - заявил премьер. При этом газета утверждает, что министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер, предположительно, ведет переговоры с рядом стран, в числе которых Турция и Вьетнам, а также с Иракским Курдистаном. В связи с этим до конца 2024 года может быть заключен ряд соглашений о "сотрудничестве и безопасности". Ранее число просителей убежища, пересекших Ла-Манш в 2024 году, превысило показатель за весь 2023 год. По состоянию на 25 октября, 29 578 нелегалов добрались до берегов Британии с начала 2024 года. Это больше, чем за весь предыдущий год, когда Ла-Манш пересекли 29 437 мигрантов. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.

https://ria.ru/20240916/frantsiya-1973012603.html

https://ria.ru/20241027/pushki-1980360733.html

https://ria.ru/20241025/velikobritanija-1980193441.html

великобритания

вьетнам

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, вьетнам, кир стармер, ирак