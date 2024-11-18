Рейтинг@Mail.ru
В США заявили об отсутствии возможностей для возобновления диалога с КНДР - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:52 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/ssha-1984461464.html
В США заявили об отсутствии возможностей для возобновления диалога с КНДР
В США заявили об отсутствии возможностей для возобновления диалога с КНДР - РИА Новости, 18.11.2024
В США заявили об отсутствии возможностей для возобновления диалога с КНДР
Соединенные Штаты считают, что на текущем этапе в условиях углубляющегося сотрудничества между Пхеньяном и Москвой нет возможностей для возобновления... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T19:52
2024-11-18T19:52
в мире
сша
пхеньян
москва
ким чен ын
центр стратегических и международных исследований
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954322098_0:51:3192:1847_1920x0_80_0_0_955c3c40898afbfd90edf8a74c7c454a.jpg
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты считают, что на текущем этапе в условиях углубляющегося сотрудничества между Пхеньяном и Москвой нет возможностей для возобновления дипломатического диалога с КНДР, заявил в понедельник первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл. "В текущей обстановке я не уверен, что возможно что-либо, что побудило бы КНДР вновь взаимодействовать с Соединенными Штатами", - сказал Кэмпбелл, выступая в рамках дискуссии в Центре стратегических и международных исследований. Таким образом высокопоставленный американский дипломат прокомментировал углубляющееся сотрудничество между Пхеньяном и Москвой. Кэмпбелл при этом добавил, что даже ранее основой для дипломатии между США и КНДР была идея денуклеаризации Корейского полуострова, однако он сомневается, что лидер КНДР Ким Чен Ын примет такие условия в будущем. Ранее США неоднократно выражали обеспокоенность из-за усиливающегося взаимодействия между Россией и КНДР, особенно в военной сфере.
https://ria.ru/20241019/kndr-1978818932.html
сша
пхеньян
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954322098_461:0:3192:2048_1920x0_80_0_0_0a495667b257e5decd66b2da35b6e96e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пхеньян, москва, ким чен ын, центр стратегических и международных исследований
В мире, США, Пхеньян, Москва, Ким Чен Ын, Центр стратегических и международных исследований
В США заявили об отсутствии возможностей для возобновления диалога с КНДР

Замгоссекретаря США Кэмпбелл: возможностей для возобновления диалога с КНДР нет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид Пхеньяна
Вид Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Вид Пхеньяна. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты считают, что на текущем этапе в условиях углубляющегося сотрудничества между Пхеньяном и Москвой нет возможностей для возобновления дипломатического диалога с КНДР, заявил в понедельник первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.
"В текущей обстановке я не уверен, что возможно что-либо, что побудило бы КНДР вновь взаимодействовать с Соединенными Штатами", - сказал Кэмпбелл, выступая в рамках дискуссии в Центре стратегических и международных исследований. Таким образом высокопоставленный американский дипломат прокомментировал углубляющееся сотрудничество между Пхеньяном и Москвой.
Кэмпбелл при этом добавил, что даже ранее основой для дипломатии между США и КНДР была идея денуклеаризации Корейского полуострова, однако он сомневается, что лидер КНДР Ким Чен Ын примет такие условия в будущем.
Ранее США неоднократно выражали обеспокоенность из-за усиливающегося взаимодействия между Россией и КНДР, особенно в военной сфере.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Запад испугался "северокорейского десанта" на Украине
19 октября, 08:00
 
В миреСШАПхеньянМоскваКим Чен ЫнЦентр стратегических и международных исследований
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала