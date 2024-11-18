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В США заявили об отсутствии возможностей для возобновления диалога с КНДР
В США заявили об отсутствии возможностей для возобновления диалога с КНДР - РИА Новости, 18.11.2024
В США заявили об отсутствии возможностей для возобновления диалога с КНДР
Соединенные Штаты считают, что на текущем этапе в условиях углубляющегося сотрудничества между Пхеньяном и Москвой нет возможностей для возобновления... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T19:52
2024-11-18T19:52
2024-11-18T19:52
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты считают, что на текущем этапе в условиях углубляющегося сотрудничества между Пхеньяном и Москвой нет возможностей для возобновления дипломатического диалога с КНДР, заявил в понедельник первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл. "В текущей обстановке я не уверен, что возможно что-либо, что побудило бы КНДР вновь взаимодействовать с Соединенными Штатами", - сказал Кэмпбелл, выступая в рамках дискуссии в Центре стратегических и международных исследований. Таким образом высокопоставленный американский дипломат прокомментировал углубляющееся сотрудничество между Пхеньяном и Москвой. Кэмпбелл при этом добавил, что даже ранее основой для дипломатии между США и КНДР была идея денуклеаризации Корейского полуострова, однако он сомневается, что лидер КНДР Ким Чен Ын примет такие условия в будущем. Ранее США неоднократно выражали обеспокоенность из-за усиливающегося взаимодействия между Россией и КНДР, особенно в военной сфере.
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в мире, сша, пхеньян, москва, ким чен ын, центр стратегических и международных исследований
В мире, США, Пхеньян, Москва, Ким Чен Ын, Центр стратегических и международных исследований
В США заявили об отсутствии возможностей для возобновления диалога с КНДР
Замгоссекретаря США Кэмпбелл: возможностей для возобновления диалога с КНДР нет